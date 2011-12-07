В Казани могут появиться еще 3 пляжа

В ходе минувшего делового понедельника в мэрии Казани начальник Управления гражданской защиты горисполкома Фердинант Тимурханов передал предложение Главного управления МЧС России по Республике Татарстан о расширении перечня организованного отдыха у воды в пределах Казани.

В следующем году, согласно предложению ведомства, в Казани могут открыться 3 дополнительных пляжа.

Первый — на Казанке, в Ново-Савиновском районе, в районе улицы Гаврилова. Второй и третий пляжи предлагается оборудовать на Волге, в Приволжском районе, в поселках Новое Победилово и Отары, как раз выходящими на берег реки.

Стоит отметить, что предлагаемые новые пляжи уже являются популярными местами купания казанцев, но не официально. Поэтому, действительно, лучше будет, если городские службы возьмут их на учет и оборудуют согласно всем необходимым санитарным нормам.

Напомним, в Казани официально зарегистрированы пять муниципальных пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье», пляж «Комсомольский», а также три организованных места отдыха на берегах озера «Лебяжье», «Озеро Изумрудное» и в «Парке Победы». Нынешним летом, в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом, Роспотребнадзор так и не дал разрешение их открыть.