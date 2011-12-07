Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани на карантин закрыли 20 классов в 15 школах

В учебных заведениях зафиксирован сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.

В Казани в 15 школах 20 классов закрыли на карантин из-за подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе минобрнауки РТ.

«Ежедневно мониторим ситуацию, отслеживаем, какое число детей, классов уходит на дистанционное обучение в связи со случаями простудных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости», — отметили в ведомстве.

В минобрнауки РТ также уточнили, что полностью закрытых на карантин школ в Татарстане нет.

Ранее в ведомстве сообщили, что увеличивать количество каникулярных дней в Татарстане не планируют. Осенние каникулы для школьников пройдут в штатном режиме со 2 по 8 ноября. 

КВ
Лента новостей