В Казани на карантин закрыли 20 классов в 15 школах

В Казани в 15 школах 20 классов закрыли на карантин из-за подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, сообщили в пресс-службе минобрнауки РТ.

«Ежедневно мониторим ситуацию, отслеживаем, какое число детей, классов уходит на дистанционное обучение в связи со случаями простудных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости», — отметили в ведомстве.

В минобрнауки РТ также уточнили, что полностью закрытых на карантин школ в Татарстане нет.

Ранее в ведомстве сообщили, что увеличивать количество каникулярных дней в Татарстане не планируют. Осенние каникулы для школьников пройдут в штатном режиме со 2 по 8 ноября.