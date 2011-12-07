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В Казани приставы приостановили деятельность незаконно эксплуатируемой вышки сотовой связи

Владельцев станции предупредили об уголовной ответственности в случае возобновления работы.

В Казани в ЖК «Салават Купере» приставы на 60 дней приостановили деятельность незаконно установленной вышки сотовой связи, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Согласно материалам дела, вышка введена в эксплуатацию незаконно. В отношении владельцев составлен административный протокол по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

В случае возобновления деятельности, в отношении организации может быть возбуждено уголовное дело. 

КВ
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