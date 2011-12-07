В Казани установили купол на часовне на Арском кладбище

В Казани установили купол на старообрядческой часовне на Арском кладбище, сообщает ИА «Татар-информ».

Ранее сторожка на кладбище пустовала, однако старообрядцы решили восстановить ее под часовню упокоения.

Купол и крест появились благодаря попечителям общины — Владимиру Перепеченову и Василию Кириллову.

Изготовлением купола по старообрядческим канонам занимался Владимир Малыгин из Нурлата. Крест на маковке осветил настоятель старообрядческого Покровского собора Казани протоиерей Геннадий Четвергов.

«Работы над зданием часовни на кладбище пока не закончены. Впереди укрепление и заливка фундамента, установка новых окон, работы по фасаду, установка ковки. С Урала скоро придут украшения конька крыши», — отметил представитель старообрядческой общины Казани Роман Царевский.