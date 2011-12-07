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В столице РТ частично закроют дороги по улицам Баруди, Алафузова, Краснококшайская и Фучика

Ограничение движения связано с проведением работ на участке кабельной канализации.

На улицах столицы Татарстана временно будут перекрыты несколько участков транспортного движения. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает мэрия Казани.

Проехать на участке до 20 октября нельзя будет от проезжей части по улице Галимджана Баруди, Алафузова, Краснококшайской, на пересечении улиц с Поперечно-Базарной, а также с улицей Слободской. Ограничение движения связано с проведением работ на участке кабельной канализации.

Кроме того, до 30 ноября в Казани будет закрыт местный проезд и тротуар вдоль дома на Фучика, 42. Это связано с проведением работ по выносу кабелей связи из зоны строительства первого участка второй линии метро. 

КВ
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