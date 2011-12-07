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В Казани завершился чемпионат мира по борьбе на поясах для спортсменов до 18 лет

Более 200 спортсменов из 42 стран приехали в Казань, чтобы выявить лучших. И все 16 спортсменов из Татарстана стали победителями или призерами турнира.
«Золото» Татарстану в вольном стиле принесли Тимур Латипов, Габдыжалил Сулейманов, Динар Каримуллин и Ильнар Галимов. У женщин в вольном стиле «серебро» на счету Регины Саляховой, «бронзу» завоевали Регина Нурутдинова и Екатерина Бусова.В классическом стиле «золото» Татарстану принесли Алексей Абрамов, Ренас Калимуллин, Ильнар Закиров, Ислам Фаляхов и Ранис Галязетдинов. «Серебро» у Ленара Садикова и Фархата Файзуллина, «бронза» у Эльдара Хамитова и Эмиля Зиганшина.
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