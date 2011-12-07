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Казань оказалась в десятке самых популярных направлений для осенних путешествий

При этом средняя цена авиа- и железнодорожных билетов этой осенью оказалась на 1380 и 130 рублей ниже соответственно, чем годом ранее.

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинги наиболее популярных авиа- и железнодорожных направлений уходящей осени. В обоих списках столице Татарстана досталась десятая строчка. В тройке лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В то же время специалисты проанализировали цены на билеты на самолеты и поезда. Авиабилет этой осенью стоил в среднем 4580 рублей — на 1380 рублей меньше, чем в прошлом год. Вместе с тем средняя цена путешествия на поезде составила 2240 рублей — на 130 рублей меньше, чем осенью 2019 года.

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