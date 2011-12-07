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Казанские улицы очистят от снега 175 единиц спецтехники

На борьбу со снегом сегодня выйдут 296 дорожных рабочих.

В Казани для уборки снега сегодня задействуют 296 рабочих и 175 единиц различной спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Снег вывезут с улиц Батурина, Кремлевская, Новосельская, а также с площади Свободы.

Накануне в снегоуборочных работах приняли участие 358 человек и 413 единиц техники, которые убрали с улиц 1,1 тыс тонн снега. Также за прошедшие сутки в Казани было использовано более тысячи тонн противогололедных материалов. В общей же сложности с первых снегопадов таковых было использовано 7185 тонн.

КВ
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