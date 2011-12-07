Мэр Казани посетил одну из городских сельхозярмарок

В Казани с 12 сентября на 15 площадках проводятся еженедельные сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане могут приобрести продукты непосредственно от производителя. Одну из площадок, расположенную на пересечении улиц Карима Тинчурина и Татарстан, сегодня утром посетил глава города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов, сопровождавший градоначальника, отметил, что за каждой площадкой сельхозярмарок закреплены определенные районы. Так, на посещенной площадке была представлена продукция из Тюлячинского района.

На одной такой площадке за день продается продуктов на 2,4 млн рублей, в общей сложности оборот всех площадок составляет 39,24 млн рублей каждую субботу.

«От лица всех казанцев хочу поблагодарить за то, что у нас на столах всегда есть хлеб, мясо, картошка. Желаем, чтобы следующий год был урожайным, чтобы влаги и солнца было достаточно», - отметил Ильсур Метшин.