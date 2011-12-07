Компьютерный чемпионат: внучок, передай эстафету!

Татарстан на нем представят победители II Республиканской олимпиады третьего возраста, который прошел на днях в нашей столице.Для участников олимпиады эти соревнования - хорошая возможность оторваться от привычной среды, познакомиться со своими сверстниками, обменяться контактами, научиться чему-то новому. В Казань съехались 109 участников из 45 муниципальных образований республики в возрасте от 55 до 77 лет. Средний возраст олимпиадников - 63 года. Среди них 87 женщин и 22 мужчины.Жительницы Казани Сания Ахметова и Сания Курмакаева познакомились на олимпиаде. И как будто уже давно друг друга знают. У них сразу нашлись общие темы для разговора. Сания Хавильевна делится с Санией Якуповной, как она смогла при помощи социальных сетей найти своих одноклассников. Значит, те тоже, несмотря на свои 76 лет, научились компьютерной грамоте.



КстатиВ первой IT-олимпиаде третьего возраста, которая прошла в 2012 году, приняли участие 106 человек - по два представителя от каждого муниципального образования Татарстана. Все они прошли через сито отборочных туров, в которых приняли участие 14758 человек - выпускников проектов «Интернет-долголетие», «Университет третьего возраста», а также ветеранов труда, прошедших обучение на средства предприятий и организаций. Самой пожилой участницей соревнований тогда была 77-летняя Людмила Федина из Приволжского района Казани. - Такая это радость - видеть тех, с кем прошло детство и юность, - говорит пенсионерка.Сания Якуповна (она чуть младше своей собеседницы - 72 года), отучившись на компьютерных курсах у себя в Приволжском районе Казани, первым делом освоила скайп.- Дети и внуки далеко от меня живут, не больно-то к ним наездишься, - признается женщина. - А так можно хоть каждый день разговаривать, как будто в гостях у них бываешь. Второе, что для меня важно, - образование. Я учусь в мечети и, когда надо готовить рефераты, всю информацию нахожу в интернете. Иншаллах, хвала Всевышнему! Кто бы мог подумать год назад, что смогу всему этому научиться. Как будто жизнь новую начала.В актовом зале казанского IT-лицея перед началом состязания чуть напряженная атмосфера. Несомненно, участники волновались. Как перед экзаменами, говорят они.Тамара Талосева из Агрыза приехала в Казань накануне. Вместе с другими олимпиадниками во время обзорной экскурсии на автобусе полюбовалась столицей, порадовалась и удивилась, как изменилась Казань.- Если бы я не занялась компьютерным обучением, вопрос, попала бы на такое мероприятие, - улыбается Тамара Михайловна. - Многие из нас уже перезнакомились, обменялись электронными адресами. Если честно, первое время, когда нас только еще зазывали на курсы, некоторым было трудно преодолеть предрассудки и страх перед современными технологиями, мол, зачем нам это нужно. Сейчас я, например, уже не представляю себя без компьютера. Скоро у моей сестры 60-летний юбилей, готовлю ей презентацию с фотографиями. Думаю, понравится.По общему признанию участников, теперь мир для них расширился: друзья, дети, внуки стали гораздо ближе - на расстоянии одного клика мышкой, несмотря на то что их разбросало по всей стране и даже зарубежью.Перед началом соревнований по традиции напутственное слово участникам сказала министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова: - В Татарстане, без преувеличения, как ни в одном другом регионе страны, очень много делают для поддержания и продления у людей старшего и преклонного возраста активной жизни, - заявила министр. - Программы по компьютерному долголетию, обучающие курсы для пенсионеров проводятся в республике с января 2012 года. Образовательные площадки организованы в 500 школах, 14 вузах РТ. Нам удалось заглянуть в олимпиадные задания. Участникам необходимо грамотно и полно написать письмо другу об истории Казани с фотооформлением, заполнить таблицу ведения бюджета на неделю, составить презентацию о героях Великой Отечественной войны из Татарстана, воспользоваться сайтом госуслуг. На все это отводится 2 часа, а максимальная оценка составляет 60 баллов.



Победители второй IT-олимпиады третьего возрастаВ категории «Город»:1-е место - Галина Кузнецова (Набережные Челны), 2-е место - Светлана Назипова (Казань), 3-е место - Фаягель Камаева (Мензелинск).В категории «Село»:1-е место - Сания Яруллина (Алькеевский муниципальный район), 2-е место - Гульсум Шарафутдинова (Сабинский муниципальный район), 3-е место - Фания Зяббарова (Дрожжановский муниципальный район).Специальный диплом получила самая старшая по возрасту участница - Нонна Совка 1937 г. р. (Лениногорск).