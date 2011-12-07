Что мешает качественной уборке снега в казанских дворах

Главы районных администраций заверили, что внутриквартальные проезды и дворы находятся в удовлетворительном состоянии. Одной из основных проблем по-прежнему остаются припаркованные во дворах машины, препятствующие проезду и работе снегоуборочной техники.Первый заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Роберт Гарипов рассказал, что в уборке дворовых территорий в районах ежедневно задействовано 689 дворников, 51 единица спецтехники и 33 единицы средств малой механизации. При этом стопроцентная очистка на отчетный день произведена в 1098 дворах из 1189 имеющихся на территории районов. С начала зимы с территории районов вывезено 2590 тонн снега. «Состояние дворов в районах удовлетворительное, значительно увеличиваются сроки очистки внутриквартальных и местных проездов из-за припаркованного транспорта», - отметил Роберт Гарипов и добавил, что уборка производится с установкой предупреждающих аншлагов. «Большая часть обращений жителей поступает по вопросам уборки поселков, где предусмотрено только грейдирование. Для очистки улиц в поселках привлекается дополнительная техника», - сообщил замглавы.В уборке территории Кировского и Московского районов задействованы 300 дворников, 100 дорожных рабочих и более 110 единиц снегоуборочной техники. Глава администрации районов Сергей Миронов отметил, что более 1,5 тыс. камер на многоквартирных домах позволяют отследить качество уборки дворов и внутридомовых проездов, детских и спортивных площадок. Большое содействие при уборке дворов оказывают и сами жители. Так, с 1 января на сервисы «Открытая Казань» и «Народный контроль» поступило более 900 обращений по поводу качества уборки снега. Все заявки были отработаны, заверил Сергей Миронов.Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Лобов доложил, что с начала зимы с территории районов вывезено более 150 тыс. тонн снега. Ежесуточно на уборку улиц выходят в среднем 167 единиц техники и более 150 дорожных рабочих. Особое внимание при уборке уделяется туристическим маршрутам, центральным магистралям и тротуарам.О ситуации во дворах Советского района проинформировал глава администрации Роман Фатхутдинов. Так, в уборке ежедневно задействовано 460 дворников и 46 единиц техники. «Приведена в нормативное состояние 1172 придомовые территории, что составляет 94 процента, более качественной уборки придомовых территорий мешает большое количество припаркованного автотранспорта», - сообщил глава района. Он отметил, что в первую очередь очищаются проезды к объектам социальной инфраструктуры - больницам, детским садам и школам.Мэр Казани поручил коммунальным службам не расслабляться, а главам районов - держать вопрос уборки снега на особом контроле, детально отрабатывать обращения, поступившие на сервисы «Открытая Казань» и «Народный контроль», и оперативно на них реагировать, передает kzn.ru. «В ближайшие дни сильного снегопада в городе не ожидается, поэтому постарайтесь за это время доработать все проблемные зоны», - резюмировал Ильсур Метшин.