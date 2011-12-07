Карта улиц, которые будут перекрыты на время Казанского марафона

Организаторы называют Казанский марафон беговой экскурсией по главным достопримечательностям города. Однако это ещё и соревнования, которые пройдут в центре столицы Татарстана 1 и 2 мая. Из-за этого будут перекрыты некоторые улицы.

Так 1 мая с 14.00 до 16.45 будут перекрыты: Лево-Булачная до улицы Ташаяк до Тази Гиззата, Право-Булачная от Мусы Джалиля до улицы Ташаяк. Также будет перекрыта Кремлевская набережная от Саид-Галеева до Батурина в одном направлении, и от улицы Ташаяк до Кремлёвской дамбы в обоих направлениях.

2 мая с 5.30 до 14.15 недоступны для проезда будут: Кремлевская набережная от улицы Саид-Галеева до Батурина в обоих направлениях, сама улица Саид-Галеева по направлению в сторону Кировской дамбы, а также Батурина в двух направлениях от Кремлёвской набережной до Большой Красной.

Закрыта в этот день также будет улица Профсоюзная от Чернышевского до Кремлёвской дамбы в одном направлении. Также будет перекрыт в одном направлении участок от самой дамбы до улицы Ташаяк.

2 мая с 5.45 до 12.30 будет перекрыта улица Декабристов от дамбы до Чистопольской в двух направлениях. До 9.30 будет заблокирован проспект Ибрагимова от Чистопольской до Восстания — оба направления. До 9.15 — Волгоградская от Ибрагимова до Декабристов, также оба направления.

С 6.00 до 11.30 в этот же день будут перекрыты Право-Булачная от улицы Пушкина до улицы Чернышевского и Лево-Булачная от улицы Ташаяк до улицы Татарстан.

А с 6.30 до 11.00 в воскресенье будут недоступны: улица Салимжанова от Пушкина до Назарбаева, оба направления, улица Айдинова от Салимжанова до Щербаковского переулка, также оба направления, и Петербургская от Айдинова до Назарбаева, опять же в обоих направлениях.

С 6.00 и до 12.30 в этот день перекроют улицу Сибгата Хакима от Декабристов до проспекта Амирхана — оба направления. Дорогу под мостом «Миллениум» от Амирхана до Хакима, полностью, но выезд из ЖК «Современник» останется.

Кроме того, 2 мая с 6.30 до 12.45 будет ограничено движение по Чистопольскому кольцу от съезда на улицу Сибгата Хакима, до съезда на Саму Чистопольскую.

С 6.35 до 12.45 в этот день закроют внутреннюю дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена» — оба направления.

А с 7.45 до 13.45 в воскресенье будет перекрыта Подлужная от «Миллениума» до дома № 17, оба направления, но с возможностью выезда из жилого сектора в сторону улицы Толстого.

Кроме того, с 23.00 с 30 апреля и до 22.00 2 мая будет изменена схема движения общественного транспорта. В частности, будет закрыт маршрут троллейбуса № 2, а электротранспорт № 7 будет ходить по ограниченной схеме. При этом троллейбус № 13 выйдет на линию только 2 мая с 9.00.

Кроме того, с 1 мая будет изменена схема движения маршрутов № 6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 и 89; А со 2 мая общественного транспорта под номерами 1, 2, 10, 10а, 18, 30, 31, 36, 43, 54, 60, 62, 63, 71, 78 и 91.