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В Казани временно ограничат движение по улицам Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева

Ограничение движения на этих участках связано с выносом коммуникаций и переустройством светофорных объектов.

На улицах столицы Татарстана временно будут перекрыты участки транспортного движения. Соответствующее распоряжение подписано в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

Ограничение движения по улицам Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева связано с выносом коммуникаций и переустройством светофорных объектов.

Так, с 31 мая по 30 июля проехать не получиться на участке от ул.Зайни Султана до ул.Татарстан; от ул.Габдуллы Тукая до здания №1/1; и от ул.Бурхана Шахди до здания №6 по ул.Саид-Галеева.

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