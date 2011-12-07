В Казани временно ограничат движение по улицам Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева

На улицах столицы Татарстана временно будут перекрыты участки транспортного движения. Соответствующее распоряжение подписано в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

Ограничение движения по улицам Габдуллы Тукая, Бурхана Шахиди и Саид-Галеева связано с выносом коммуникаций и переустройством светофорных объектов.

Так, с 31 мая по 30 июля проехать не получиться на участке от ул.Зайни Султана до ул.Татарстан; от ул.Габдуллы Тукая до здания №1/1; и от ул.Бурхана Шахди до здания №6 по ул.Саид-Галеева.