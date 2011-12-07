В этом году на Казанке запустят водный трамвай

В Казани в этом году планируют запустить водные трамваи в акватории Казанки, рассказал председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«На зеленодольском заводе идет строительство судна, удовлетворяющее всем требованиям. Оно было заложено в прошлом году. В этом году оно будет спущено на воду», — рассказал Иванов.

Он отметил, что в прошлом году запуск водных трамвайчиков был невозможен из-за технических ограничений — флот не проходил по высоте моста. На данный момент на зеленодольском заводе идет строительство судна, подходящего по характеристикам.