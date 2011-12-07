В Казани наградили 12 учителей за достижения в педагогической деятельности

В Татарстане подвели итоги республиканского конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, всего в этом году в республике премии удостоились 25 педагогов, 12 из них – учителя из Казани.

Поздравили и поблагодарили за труд: Гульнару Ризатдинову из гимназии №75, Марину Цветкову из лицея №121, Надежду Николаеву из лицея №121, Елену Еремееву из лицея №110, Алсу Хайбуллину из гимназии №9, Алину Гайнутдинову из гимназии №2, Гульшат Фахрутдинову из гимназии №20, Елену Митясову из ITлицей, Татьяну Демину из школы №39, Татьяну Абдуллаеву из гимназии №122, Люцию Насибуллину из гимназии №17 и Елену Кирсанова из лицея им.Лобачевского.