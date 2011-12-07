В казанском ЖК «Молодежный» сдан последний проблемный дом

Будущие новоселы стали свидетелями вручения разрешения на ввод в эксплуатацию дома в казанском ЖК «Молодежый». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, ранее Инспекция Госстройнадзора РТ объявила о долгожданном завершении строительства дома, расположенного по улице Чингиза Айтматова, 9. Возведение его было приостановлено в 2015 году. Спустя пять лет строительно-монтажные работы были возобновлены.

Застройщик устранил все нарушения, после чего инспекторы смогли выдать заключение о соответствии требованиям проектной документации. 3-подъездный дом на 323 квартиры, из которых 294 принадлежат дольщикам, возведен менее чем за год.

Это значит, что в скором времени семьи смогут получить долгожданные ключи от своих квартир.