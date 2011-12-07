В парке «Черное озеро» в Казани состоится дискуссия на тему озеленения территорий

В казанском парке «Черное озеро» 30 июля пройдет дискуссия на тему «Взаимодействие городской среды с озеленением в контексте создания экологического каркаса городов», сообщается на сайте мэрии Казани.

Экспертом на встрече назначен кандидат медицинских наук, доцент, замдиректора МНКО «Озеленение и охрана окружающей среды» Мэрии Еревана Кристина Варданян. Её деятельность в вопросе влияния озеленения на здоровье началась ещё в 2006 году. Вардаян является автором более 80 научных работ.

Во время дискуссии будут обсуждаться вопросы взаимосвязи озеленения территорий и здоровья населения, в частности, как с помощью озеленения можно управлять здоровьем населения. Немаловажной темой станет детское здоровье в «зелёной» среде, а также идеи озеленения медучреждений и прочих общественных объектов.

Встреча состоится в рамках разработки творческой группой при мэрии Казани Стратегии развития градоэкологического каркаса города.

Старт мероприятия назначен на 19:00.