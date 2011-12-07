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Старо-Татарская слобода стала еще одним центром праздника

Сегодня в Старо-Татарской слободе, на улице Каюма Насыри, проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики и Дню города.

Это новая праздничная площадка для Казани. Утром здесь состоялся традиционный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!». Днем все желающие стали участниками программы «Старо-Татарская слобода

приглашает гостей» и услышать концерт ветеранских хоров. Попеть, потанцевать под живой аккомпанемент гармони могли все. И люди пели, танцевали.

В 16 часов стартует гала-концерт фестиваля «Казан селгесе» («Казанское полотенце». А вечером - молодежный праздник с концертом татарской альтернативной музыки.

КВ
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