Старо-Татарская слобода стала еще одним центром праздника

Это новая праздничная площадка для Казани. Утром здесь состоялся традиционный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!». Днем все желающие стали участниками программы «Старо-Татарская слобода

приглашает гостей» и услышать концерт ветеранских хоров. Попеть, потанцевать под живой аккомпанемент гармони могли все. И люди пели, танцевали.

В 16 часов стартует гала-концерт фестиваля «Казан селгесе» («Казанское полотенце». А вечером - молодежный праздник с концертом татарской альтернативной музыки.