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Ильсур Метшин наградил казанцев, внесших вклад в развитие города

Торжественное мероприятие состоялось в казанской Ратуше.

В казанской Ратуше в честь Дня города состоялось торжественное мероприятие, на котором наградили почетных жителей и предприятия Казани, которые внесли особый вклад в развитие города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Республиканские награды вручил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Казань — это прежде всего люди, создающие особую атмосферу. В городе активно развиваются общественные пространства, совершенствуется логистика и не снижаются темпы строительства», — сказал мэр.

Звание Почетного гражданина Казани присвоили главному научному сотруднику отдела лексикологии и диалектологии Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ Мирфатыху Закиеву. Олимпийской чемпионке Игр в Токио Марте Мартьяновой.

Также награды удостоился ВРИО ректора Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов.

Кроме того, были отмечены ансамбль танца «Казань» Казанской городской филармонии, ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани, телекомпания «Эфир» и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан.

КВ
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