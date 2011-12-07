В Казани прошли международные состязания по велоспорту

Теплый и солнечный день. Если бы не «золотые» деревья, опоясывающие парк им. Горького, показалось бы, что лето еще не закончилось. Возле специальных искусственных горок и препятствий, огороженных невысоким забором, собрались любители экстремальных видов спорта. Желающих посмотреть на эффектные прыжки и пилотажи, выполняемые спортсменами, довольно много. Среди присутствующих преобладают молодые люди и семьи с маленькими детьми. Зрители внимательно следят за выступлениями райдеров. Аплодисменты и крики одобрения раздаются каждый раз, когда на площадке появляется очередной велосипедист. Ведущий объявляет имена райдеров, старается приободрить их перед выступлением:

- Татарстан, поддержим спортсмена! Без сомнения, он способен на многое и должен продемонстрировать максимум своего мастерства.

Препятствия состоят из немыслимых граней, вылетов и трамплинов, расположенных в определенной последовательности. Спортсмены с разгона берут высоту за высотой. Взлетают в воздух, разворачивая там свой велосипед. У каждого участника наколенники, шлемы. Спорт спортом, а безопасность превыше всего! Случаются и падения. При каждой неудаче райдеров толпа испуганно охает, раздаются негромкие женские вскрики.

Кстати

Первые велосипеды для экстремальных трюков появились в 70-х годах прошлого века. Главная особенность BMX байков - небольшой диаметр колес, как правило, 20 дюймов.

Состязания проходят в мужском и женском зачете. В столицу РТ приехали около 30 спортсменов из четырех стран мира. Выступление каждого оценивается по определенным критериям, среди которых его сложность, достигаемая высота, оригинальность исполнения и т.д. К слову, международные соревнования С1 являются рейтинговым турниром и своеобразным допуском к участию в Олимпийских играх, которые состоятся в 2021 году в Токио. Также мероприятие включено в официальный календарь Международного союза велосипедистов (UCI).

Интересуемся у зрителей, нравится ли им происходящее и почему они пришли в экстрим-парк.

- Казань по праву считается столицей спорта, - говорит рыжеволосая девушка, представившаяся Алиной. - Наверное, больше половины жителей нашего города так или иначе занимаются физкультурой. Я предпочитаю фитнес, посещаю «тренажерку» для себя. Однако интересно увидеть, каких высот достигли настоящие профессионалы.

- Сам увлекаюсь велосипедным экстримом, - признается высокий кудрявый юноша. - Однако до настоящих мастеров мне далеко. Хотел поучиться. Ведь каждому из нас есть к чему стремиться.

Спортивные состязания завершаются вручением медалей победителям. Чемпионы счастливо улыбаются и охотно позируют перед фотокамерами для зрителей. Что же, лучшие празднуют победу. А мы с нетерпением ждем следующих стартов!

Итоги турнира

В первый день соревнований в мужском зачете победу одержал известный казанский райдер Ирек Ризаев. Серебро досталось Артему Агаркову, а бронза - Михаилу Окатьеву.

У девушек на верхнюю ступеньку пьедестала поднялась Валерия Любимова. Второе место завоевала Екатерина Круглова, а третье - Елена Малышева.

Во второй день среди мужчин снова отличился Ирек Ризаев - он на первом месте. Серебряную медаль получил Роман Гилимзянов, а бронзовую - Александр Лобынцев.

Среди женщин лучшей признана Екатерина Круглова. На втором и третьем местах соответственно Валерия Любимова и Елена Малышева.