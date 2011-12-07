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В Казани проведут встречу приемных родителей

Мероприятие пройдет 3 октября в мастерской фонда «День добрых дел».

В Казани 3 октября пройдет встреча приемных родителей, сообщает организатор мероприятия — клуб «Родные сердца».

«Принять участие в мероприятии могут приемные родители, опекуны, усыновители и те, кто собирается ими стать», — отмечается в сообщении.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: +7 903 388-86-63. Встреча пройдет с 10.00 до 13.00 в мастерской фонда «День добрых дел» по адресу: ул. Калинина, 3. Участникам необходимо иметь при себе медицинские маски. 

КВ
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