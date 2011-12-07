Власти Казани изымут десять квартир из аварийных домов по улицам Стадионная и Патриса Лумумбы. Соответствующее постановление опубликовали в сборнике мэрии Казани.

В доме №2 по улице Стадионная у жильцов изымут все восемь квартир. Дом признан аварийным еще в 2014 году. По адресу улице Патриса Лумумбы, дом №30 изымут две квартиры. Этот дом подлежит сносу с 2016 года.

Ранее сообщалось, что власти Казани выкупят восемь аварийных квартир в двухэтажном доме на улице Окраинной. Оценить жилые помещения и изъять их поручено Управлению жилищной политики исполкома города.