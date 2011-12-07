Мэр Казани Ильсур Метшин оценил новый «антиковидный» поезд в казанском метро, сообщает пресс-служба мэрии.

«Благодаря поддержке Президента Татарстана мы закупили 15-й поезд — современный, комфортный, оснащенный всем необходимым для пассажиров. И хотя покупали мы его еще до пандемии коронавируса, сегодня тот факт, что он не имеет межвагонного перекрытия, оказался очень важным для соблюдения пассажирами социальной дистанции», — отметил градоначальник.

Мэр проехал на новом поезде от станции метро «Авиастроительная» до станции «Северный вокзал».

Напомним, новый поезд обошелся республики в 389 млн рублей. В поезде четыре вагона, между которыми отсутствуют межвагонные двери. Кабина поезда отличается повышенной комфортностью салона и кабины машиниста. В поезде установлены светодиодные лампы, меняющие оттенок в зависимости от времени суток, а также USB-розетки. Кроме того, поезд оснащен системой кондиционирования, отопления и принудительной вентиляции воздуха.