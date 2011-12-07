Казанцы отпразднуют новоселье до конца года

Несколько лет назад дома «Возрождения» были частью жилого комплекса «Симфония», строительство которого было начато в октябре 2012 года и затем остановилось в связи с банкротством застройщика - ООО «Фон-Ривьера». В 2016 году три дома этого проблемного ЖК по договору были переданы другой строительной компании, осенью того же года на объектах начались работы. Первый из трех домов по ул. Роторной был введен в эксплуатацию в феврале этого года - на несколько месяцев раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Четырехсекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Павлюхина, 110г стал вторым сданным объектом в ЖК «Возрождение». Буквально за полтора года на месте, где не было даже котлована, вырос дом разной этажности - секции имеют 14, 18 и 20 этажей. Глава города осмотрел две квартиры на седьмом этаже дома, где, как и во всех остальных, выполнена черновая отделка. На площадке установлены поквартирные счетчики тепла, горячей и холодной воды. «Еще 10 лет назад мы такое видели только за рубежом и думали, что это какой-то космос. А сегодня это уже обязательное требование при сдаче дома», - отметил мэр.В ходе осмотра градоначальник обсудил с первым заместителем руководителя исполкома Азатом Нигматзяновым, заместителем руководителя исполкома - председателем комитета внешнего благоустройства Игорем Куляжевым обустройство подъездных путей к жилым комплексам. На территории жилого дома подготовлено 131 машино-место, в строящемся многоуровневом паркинге предусмотрены 326 машино-мест. Выполнено благоустройство, а также озеленение территории, обустроены детская и спортивная площадки, зона отдыха. Рядом с домом находится детский сад, зарезервирован участок для строительства школы.На встрече с будущими жильцами дома мэр Казани отметил, что теперь они из категории обманутых дольщиков перешли в категорию новоселов и для решения сложной ситуации был пройден непростой путь.«Мы посмотрели качество. 160 квартир из 346 принадлежат дольщикам. Дорогу осилит идущий - шаг за шагом мы идем к цели: в начале года был сдан первый дом жилого комплекса, теперь этот дом», - сказал Ильсур Метшин.Дольщики поблагодарили главу города за то, что долгожданное для них событие наконец случилось. «Мы прекрасно понимаем, что без участия городской власти сегодняшнего праздника не было бы», - уверена одна из дольщиц Инна.Сейчас полным ходом идет строительство третьего дома ЖК «Возрождение». Ожидается, что он будет сдан уже в следующем году. В ЖК «Симфония» завершено строительство 180-квартирного жилого дома по ул. Роторной, идут работы в третьем и четвертом домах.Ситуацию с другими проблемными объектами обманутых дольщиков обсудили вчера на выездном совещании с участием первого заместителя руководителя исполкома Азата Нигматзянова. Так, ведутся работы в двух домах ЖК «Молодежный». В жилом доме №4 по ул. Четаева ведется подготовка к пуску тепла. Пущено тепло в первый блок дома по ул. Чистопольской, 68/1. Идут работы на вентфасадах этих домов. Выездные совещания с участием представителей подрядных организаций, сетевых компаний и дольщиков продолжатся в еженедельном режиме.Как сообщает ИА «Татар-информ», вчера ключи от квартир получили новоселы ЖК «Салават Купере». В новом 340-квартирном доме №7 по улице Наиля Юсупова будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, переселенцы из аварийного жилья, пять врачей-грантополучателей и ветеран Великой Отечественной войны. «Дом на гарантии. Когда граждане подписывают акты, они могут написать, что их не устраивает, и подрядчик в течение десяти дней все устранит», - отметил руководитель Казанского межрегионального представительства Госжилфонда при Президенте РТ Замир Петров. До конца года запланированы к сдаче в эксплуатацию еще пять домов, два из которых почти готовы: в них сейчас устраняют выявленные контролирующими органами недочеты.