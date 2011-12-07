Детскому саду в Советском районе Казани выдали заключение о соответствии

Инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала заключение о соответствии проектной документации детскому саду в Советском районе Казани.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, учреждение, рассчитанное на 220 мест и на 12 групп, возведено в рамках национального проекта «Демография».

На первом этаже здания расположены групповые ячейки для детей ясельного возраста, пищеблок, медицинский кабинет. На втором этаже размещены музыкальный зал, групповые ячейки для детей среднего и старшего возраста, административные помещения.

Также на улице установлены площадки с теневыми навесами, оборудованы игровые площадки с малыми архитектурными формами, посажены кустарники, устроен газон.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Госстройнадзор РТ составил почти 1 200 протоколов за нарушения на объектах строительства. Всего инспекторы провели 2 903 проверки на соответствие проектной документации.