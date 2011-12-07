Звуковую рекламу запретят в Казани из-за влияния на психическое здоровье горожан

В столице Татарстана введут запрет на звуковую рекламу. Об этом на деловом понедельнике в Казанской мэрии рассказал начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов.

По новому закону, который подписал Владимир Путин, на зданиях будет запрещено устанавливать звуковое оборудование.

Как объяснил Аскар Багаутдинов, данный запрет вызван тем, что от жителей города поступает большое количество жалоб.

«При этом формально уровень шума не нарушает действующие санитарные нормы, однако непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня негативно влияет на психическое здоровье», — подчеркнул Аскар Багаутдинов.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что нововведения позволят наладить взаимодействия между бизнесом и жителями, а сам закон станет регулятором этих взаимоотношений.