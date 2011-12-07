На казанских остановках установят 200 новых рекламных конструкций

В Казани установят 200 новых рекламных конструкций на остановочных павильонах. Сформированы 10 лотов по 20 мест, а заявки на участия в торгах начнут принимать уже на этой неделе. Победители должны будут обслуживать сами остановки, закупать их не нужно. Рекламная панель будет вмонтирована в уже действующие остановочные навесы.

Контракт с победителями торгов будет заключен на 5 лет, об этом стало известно во время делового понедельника в мэрии. На двух остановках по улице Татарстан сейчас применена технология «Кристалайт», ранее в наружной рекламе она на использовалась. Кроме того, есть возможность использовать современные технологии на некоторых конструкциях, что может помочь оперативно размещать социально значимую информацию от властей города.