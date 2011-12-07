В Казани на 7,3% увеличилось количество летних веранд в заведениях общепита. Соответствующие данные представил сервис 2ГИС.

«Лидером по приросту стали Новосибирск (доля летних веранд выросла на 9,1%), Пермь (9%) и Казань (7,3%)», — уточняется в сообщении.

Помимо этого, аналитики отметили замедление роста числа кафе и ресторанов в пять раз в первой половине 2020 года.

Средний чек в казанском общепите стал на 2,2% меньше (622 рубля) по сравнению с прошлым годом.