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В Казани на 7,3% увеличилось количество летних веранд

За первое полугодие 2020 года отмечено замедление роста числа заведений общепита в 5 раз.

В Казани на 7,3% увеличилось количество летних веранд в заведениях общепита. Соответствующие данные представил сервис 2ГИС.

«Лидером по приросту стали Новосибирск (доля летних веранд выросла на 9,1%), Пермь (9%) и Казань (7,3%)», — уточняется в сообщении.

Помимо этого, аналитики отметили замедление роста числа кафе и ресторанов в пять раз в первой половине 2020 года.

Средний чек в казанском общепите стал на 2,2% меньше (622 рубля) по сравнению с прошлым годом. 

КВ
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