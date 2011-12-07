В Казани более чем на две недели будет ограничено движение по ул. Тихорецкая

В Казани более чем на две недели будет ограничено движение по улице Тихорецкой. Это связано с ремонтными работами, сообщается в пресс-службе управления МВД РФ по городу.

До 9 августа будет перекрыта только часть улицы, от Магистральной до 2-й Тихорецкой. А с 10 по 27 августа проезжую часть улицы планируется перекрыть полностью.

Автомобилистам предложили альтернативные пути объезда данной улицы: по улицам Техническая, Кулагина и Каучуковая.