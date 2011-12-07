В Казани более чем на две недели будет ограничено движение по ул. Тихорецкая

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В Казани более чем на две недели будет ограничено движение по улице Тихорецкой. Это связано с ремонтными работами, сообщается в пресс-службе управления МВД РФ по городу.
До 9 августа будет перекрыта только часть улицы, от Магистральной до 2-й Тихорецкой. А с 10 по 27 августа проезжую часть улицы планируется перекрыть полностью.
Автомобилистам предложили альтернативные пути объезда данной улицы: по улицам Техническая, Кулагина и Каучуковая.