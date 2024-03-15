Члены молодежного правительства РТ сдают нормы ГТО и реализуют разные проекты

Состав молодежного правительства в этом году заметно обновится, на сегодняшний день вакантны места

10 советников.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев, председатель молодежного правительства РТ Елена Багаева и советник по вопросам лесного хозяйства молодежного правительства РТ Ильнур Хуснутдинов.

- В силу различных обстоятельств советники молодежного правительства складывают с себя полномочия или прекращают их в связи с переездом в другой субъект проживания или из-за смены вида деятельности, - объяснила Айгуль Сабирова. - В этом случае они понимают, что не могут нести дополнительное бремя общественной нагрузки.

Советники молодежного правительства активно взаимодействуют с министерствами и ведомствами республики, организуют собственные мероприятия. Они примут участие в наблюдении за грядущими выборами Президента РФ.

- Мы активно участвуем в мероприятиях ЦИК РТ, привлекаем к ним молодое поколение, - рассказала Елена Багаева. - Нынешние выборы не станут исключением. Для молодежи очень важно быть причастной к таким крупным и важным событиям.

В 2023 году молодежное правительство РТ приняло участие в реализации более 500 мероприятий. Такая деятельность была бы невозможна без взаимодействия с министерствами и ведомствами республики. За год была проведена 21 встреча с министрами и руководителями и 125 встреч с их заместителями.

Многие проекты стали победителями в конкурсах Росмолодежи, Министерства по делам молодежи РТ и различных организаций. В общей сложности на реализацию социальных проектов было привлечено более 4 млн рублей.

В вузах республики прошел ряд встреч, посвященных построению карьеры. По словам Елены Багаевой, студентов интересовали вопросы перспектив трудоустройства в РТ.

Советники молодежного правительства активно популяризируют здоровый образ жизни, в частности, сдают нормы ГТО.

- Конечно, некоторые не могут сдавать нормативы в связи с ограничениями по здоровью, - заметил Ильдар Садриев. - Но все остальные советники успешно сдали нормативы и получили бронзовые, серебряные и золотые значки ГТО. Это в очередной раз подчеркивает интерес молодежи к спорту.

Ильнур Хуснутдинов рассказал об экологической акции, проведенной совместно с Министерством лесного хозяйства РТ. Члены молодежного правительства посадили саженцы сосны на территории Русско-немецкой Швейцарии в Казани. Примечательно, что Ильнур, будучи студентом КГАУ, самостоятельно вырастил и подготовил саженцы в теплице.

В 2024 году молодежное правительство планирует ввести своих членов в состав общественных советов при министерствах и ведомствах республики, а также создать молодежные администрации в муниципальных районах.