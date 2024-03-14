Члены ОПГ в Казани ответят перед законом за убийства и ношение боеприпасов

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Город
14 марта 2024  09:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Пять человек в Татарстане обвиняются в серии убийств и незаконном хранении оружия и боеприпасов. В деле фигурируют члены опасной группировки «Зининские» и «Курицынские».

Сейчас они заключены под стражу после того, как год назад правоохранители в заброшенной постройке Зеленодольского района нашли запасы оружия. Только один из пяти подозреваемых признал вину.

Больше 20 лет назад они совместно расстреляли одного из своих лидеров возле дома. Затем «Курицынские», переживая об огласке, решили убрать еще одного участника. Его выманили из дома и убили, после тело расчленили и сожгли. Еще одна жертва случилась через несколько лет, в которого «Зининские» выстрелили из пистолета в Москве.

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