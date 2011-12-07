Как бесплатный массаж стал ловушкой для пенсионерки

Подушка по цене диванаС местом организаторы угадали - благодаря удобному расположению добраться до отеля не составляет труда из любой точки города. Неудивительно, что вместе с нами на бесплатную процедуру, на которую так настойчиво уговаривали мою тетю по телефону, пришло еще около пяти десятков посетителей - в основном пенсионеры. Организаторы встречают нас тепло, как старых знакомых, буквально с распростертыми объятиями, каждому приклеивают стикер с именем. Усаживая меня на мягкий стул в конференц-зале, сотрудник с улыбкой интересуется профессией и характером моей работы. «Сидячая», - отвечаю коротко я. А про себя отмечаю неместный говор представительных парней и девушек - сотрудников фирмы. Ну, посмотрим, с чем пожаловали в нашу столицу гости из Новосибирска…После приветственной речи вместо массажа нам вдруг начинают рассказывать про подушки и одеяла из овечьей шерсти - как полезно и здорово на них спать. В зале перешептываются, интересуются ценой. Понимаем: удовольствие не из дешевых. Ортопедическая подушка стоит 10 тысяч рублей, комплект из одеяла и подушки - 67 тысяч. Подушку передают по рядам, чтобы желающие могли подержать ее в своих руках. Когда она оказывается у меня, расчехляю ее и ничего необычного не нахожу, лишь 100-процентный полиэфир в составе. По всему видно, что подушка ничего общего с ортопедической не имеет. А чехлом из шерсти мериноса сейчас вряд ли удивишь. Да за 10 тысяч можно не то что подушку, диван купить! Но новосибирцы продолжают нахваливать свой товар. «К сожалению, сегодня мы не будем продавать подушки и одеяла. В следующий раз приедем, и вы у нас купите», - добавляют организаторы. «Зачем тогда вообще нам все это рекламировать?» - недоумеваю я про себя. Пришли-то мы за массажем…Забегая вперед, скажу, что интрига раскрылась нескоро, лишь в самом конце мероприятия. После ненавязчивой рекламы подушек нас ждет презентация вибромассажной накидки. Презентацию проводит красивая девушка лет 30 - 35 по имени Юлия. Одета она строго: белая рубашка, черные брюки. В ее голосе уверенность: вибромассаж сможет не только избавить от проблем с позвоночником, которые с возрастом появляются практически у каждого, но и нормализует работу кишечника.Мы по очереди усаживаемся в специальные кресла и наслаждаемся процедурой минут по пять. Посетители снова активно интересуются стоимостью. Нам объявляют: цена накидки - 168 тысяч! Зато массажем можно наслаждаться хоть каждый день всем членам семьи, да и не по одному разу, убеждает всех Юлия. Даже ее бабушка при скромной пенсии приобрела себе это чудо техники и с тех пор испытывает лишь положительные эмоции. «Сколько в вашем городе стоит сеанс массажа? - спрашивает приглашенных Юлия. - Представьте, как обрадуются ваши родственники, ведь теперь у них появится возможность хоть каждый день получать массаж!» Я живо представляю толпу родственников, приходящих ко мне домой на процедуру массажа. Они, может, и будут рады, только платить за это удовольствие придется мне, причем несколько лет - вибромассажную накидку можно купить в кредит. А брать деньги с родственников рука не поднимется…Выиграли - получите скидку!И тут в конференц-зале начинается настоящее шоу. Все гости становятся участниками лотереи. Имена четырех победителей высвечиваются на проекционном экране. Зал поздравляет счастливчиков бурными аплодисментами. Неужели фирма так щедра, что бесплатно отдает им вибромассажную накидку?! Зал замирает в ожидании. В качестве приза победители получают 30-процентную скидку. Если учесть стоимость товара, то скидка солидная - более чем 50 тысяч рублей. Удержаться от такого выгодного предложения удается немногим, тем более что каждого победителя буквально за руку уводит за собой сотрудник фирмы. Для немедленного оформления кредита.Честно говоря, в глубине души я очень радовалась, что мы с тетушкой не попали в список победителей. Значит, больше 100 тысяч рублей останутся в семейном бюджете, а не уйдут на покупку сомнительно полезного устройства неизвестного производителя. Здравый смысл подсказывал, что у любой процедуры есть противопоказания и перед покупкой надо бы посоветоваться с врачом… Но у тети другое мнение. И стоит мне уйти, не дождавшись конца мероприятия, как она тут же решает: такая вибромассажная накидка обязательно должна быть в ее доме! Как призналась она после, приветливые сотрудники будто ждали того момента, когда я уйду. И, не дав тете время на раздумья, так психологически надавили на нее, что она согласилась на кредит. Не прочитав внимательно договор, не узнав процентную ставку… Организаторы на радостях не только сделали тете скидку, но и подарили два комплекта подушек и одеял. Радости тетушки не было предела. По ее подсчетам, только комплекты стоят порядка 130 тысяч - выгода налицо. Так вот для чего нужна была ненавязчивая реклама подушек и одеял в начале встречи, догадываюсь я. А чтобы тетя комфортно доехала до дома с четырьмя пакетами и коробкой внушительных размеров, куда была упакована вибромассажная накидка, организаторы даже оплатили ей такси и помогли загрузиться в него… Одним словом, все для удобства клиента!РазочарованиеЗасомневалась тетя в правильности своего решения лишь к утру следующего дня. Разобравшись в деталях кредита с неимоверно высокой ставкой сроком на три года и почитав отзывы покупателей в интернете, она наконец поняла, что прогадала с покупкой. Самое главное обстоятельство выявилось в телефонном разговоре с врачом. Оказалось, что любой массаж моей тетушке противопоказан по состоянию здоровья. Шоком для всей семьи стал и тот факт, что фирма зарегистрирована вовсе не в Новосибирске, а в… Астраханской области, в одном из строений садового некоммерческого товарищества. Выходит, дело труба? Но, вопреки нехорошему предчувствию, юрист фирмы, прилетевший в Казань, по его словам, из Астрахани, понимающе отнесся к нашей проблеме. Узнав у тети подробности сделки, он пошел на ее расторжение. А уходя, дал дельный совет: «Если вы падки на такие вещи, никогда не берите с собой паспорт, только его ксерокопию. Таким образом убережете и нервы, и деньги». Родственники, переживавшие за исход дела все эти дни, облегченно вздохнули.