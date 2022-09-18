Что читать осенью: 5 атмосферных книг под разное настроение

Чтобы еще уютнее встретить осень, автор «КВ» подготовил подборку, которая вместила книги по психологии, историческую литературу, детективы и романтику.

Дженнифер Робсон — «Платье королевы»

Кому понравится? Любителям невыдуманных историй.

Кончина Елизаветы II стала одной из самых обсуждаемых тем в этом сентябре. Множество людей в Великобритании и за ее пределами тяжело пережили эту новость, оплакивали королеву, вспоминали ее жизнь, правление и многочисленные увлечения, среди которых и страсть к изысканным нарядам. Один из них — свадебное платье с сотнями цветов из жемчуга. Именно его создание легло в основу исторического романа Дженнифер Робсон.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

На дворе 1947 год. Мир медленно восстанавливается после Второй мировой войны. В Англии объявляют о блестящем событии — свадьбе принцессы Елизаветы и принца Филиппа. Талантливые вышивальщицы знаменитого ателье Нормана Хартнелла получают заказ на уникальный наряд, который войдет в историю как самое известное свадебное платье века.

Несмотря на то, что «Платье королевы» — роман о создании одного из самых знаковых нарядов ХХ века, это ещё и история двух простых женщин, которые пережили войну, голод и другие испытания, но вместе с тем нашли дружбу, любовь и дело всей жизни.

Издательство: Inspiria

Дженни Колган — «Книжный магазинчик счастья»

Кому понравится? Поклонникам книг Джоджо Мойес, романтикам и тем, кто хочет просто расслабиться вместе с книгой, не ожидая закрученных сюжетов и «скелетов в шкафу» у главных героев.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Библиотекаря Нину сокращают, и она решает начать новую жизнь — переехать, купить фургон, забить его книгами и начать их продавать, колеся по стране. В непростой период жизни она находит утешение и поддержку в любви к чтению — и книги открывают перед ней новые горизонты. Без нескольких любовных линий тоже не обошлось.

Эта сентиментальная и позитивная сказка с атмосферой Шотландии — отличный повод никуда не пойти и остаться дома. Она точно подойдет для спокойного домашнего вечера.

Издательство: «Иностранка»

Майк Омер — «Внутри убийцы»

Кому понравится? Ценителям детективов и триллеров.

Поймать убийцу и маньяка нередко помогает профайлер — эксперт, способный буквально по нескольким приметам и уликам воссоздать психологический портрет преступника. Такой специалист и Зои Бентли — криминальный психолог ФБР и главная героиня книги «Внутри убийцы». Девушке предстоит раскрыть серию убийств молодых женщин, которых маньяк бальзамирует и превращает в статуи, почти не отличимые от живых людей.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Триллер входит в серию историй о Зои Бентли. Причем он далеко не первый в ней. Но пугаться не стоит — это цельная история и разобраться в сюжете можно, не изучая предыдущие расследования главной героини.

Кстати, в Санкт-Петербурге уже снимают сериал по этой книге. Экранизацией занимается платформа «Кинопоиск».

Издательство: «Эксмо».

Энн Пэтчетт — «Голландский дом»

Кому понравится? Поклонникам семейных саг.

Неспешная история о жизни одной семьи. Есть Дэнни и Мэйв — дружные брат с сестрой, а ещё — ушедший из жизни отец, пропавшая мать, будто бы вышедшая из страшной сказки мачеха и зловещий фамильный особняк.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Дети, рано выброшенные во взрослую жизнь, находят утешение друг в друге, но дом не дает им забыть о прошлом и снова притягивают к себе через многие годы. Брат и сестра наблюдают за ним с улицы, ностальгируя и не желая отпустить прошлое.

Издательство: «Синдбад»

Клаудиа Хохбрунн, Андреа Боттлингер — «Герои книг на приеме у психотерапевта»

Кому понравится? Читателям, которые увлекаются психологией.

Книга помогает по-новому взглянуть на героев книжных бестселлеров. Ее авторы — литературовед и психиатр — подвергают некоторых известных персонажей психологическому анализу, чтобы понять, чем объясняются их поведение и поступки.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Причем авторы не ограничиваются какими-либо временными рамками или жанрами книг. К ним на прием попадают Анастейша Стил и Король Артур, царь Эдип и Гарри Поттер, Эдвард Каллен и Пеппи Длинныйчулок.

Удобно, что в начале каждой главы авторы кратко пересказывают книгу, героям которой они намерены поставить диагноз. Так что разбор будет понятен и тем, кто не читал первоисточник.

Издательство: «Альпина Паблишер»