 Что читать осенью: 5 атмосферных книг под разное настроение
news_header_top_970_100

Что читать осенью: 5 атмосферных книг под разное настроение

Осенью любители чтения забираются под пледы, устраиваются поудобнее в креслах и достают с полок еще не прочитанные книги.

Спецпроекты
18 сентября 2022  22:22
Автор:
Екатерина Ларионова

Чтобы еще уютнее встретить осень, автор «КВ» подготовил подборку, которая вместила книги по психологии, историческую литературу, детективы и романтику.

Дженнифер Робсон — «Платье королевы»

Кому понравится? Любителям невыдуманных историй. 

Кончина Елизаветы II стала одной из самых обсуждаемых тем в этом сентябре. Множество людей в Великобритании и за ее пределами тяжело пережили эту новость, оплакивали королеву, вспоминали ее жизнь, правление и многочисленные увлечения, среди которых и страсть к изысканным нарядам. Один из них — свадебное платье с сотнями цветов из жемчуга. Именно его создание легло в основу исторического романа Дженнифер Робсон. 

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

На дворе 1947 год. Мир медленно восстанавливается после Второй мировой войны. В Англии объявляют о блестящем событии — свадьбе принцессы Елизаветы и принца Филиппа. Талантливые вышивальщицы знаменитого ателье Нормана Хартнелла получают заказ на уникальный наряд, который войдет в историю как самое известное свадебное платье века. 

Несмотря на то, что «Платье королевы» — роман о создании одного из самых знаковых нарядов ХХ века, это ещё и история двух простых женщин, которые пережили войну, голод и другие испытания, но вместе с тем нашли дружбу, любовь и дело всей жизни.

Издательство: Inspiria

Дженни Колган — «Книжный магазинчик счастья»

Кому понравится? Поклонникам книг Джоджо Мойес, романтикам и тем, кто хочет просто расслабиться вместе с книгой, не ожидая закрученных сюжетов и «скелетов в шкафу» у главных героев.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Библиотекаря Нину сокращают, и она решает начать новую жизнь — переехать, купить фургон, забить его книгами и начать их продавать, колеся по стране. В непростой период жизни она находит утешение и поддержку в любви к чтению — и книги открывают перед ней новые горизонты. Без нескольких любовных линий тоже не обошлось. 

Эта сентиментальная и позитивная сказка с атмосферой Шотландии — отличный повод никуда не пойти и остаться дома. Она точно подойдет для спокойного домашнего вечера. 

Издательство: «Иностранка»

Майк Омер — «Внутри убийцы»

Кому понравится? Ценителям детективов и триллеров. 

Поймать убийцу и маньяка нередко помогает профайлер — эксперт, способный буквально по нескольким приметам и уликам воссоздать психологический портрет преступника. Такой специалист и Зои Бентли — криминальный психолог ФБР и главная героиня книги «Внутри убийцы». Девушке предстоит раскрыть серию убийств молодых женщин, которых маньяк бальзамирует и превращает в статуи, почти не отличимые от живых людей.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Триллер входит в серию историй о Зои Бентли. Причем он далеко не первый в ней. Но пугаться не стоит — это цельная история и разобраться в сюжете можно, не изучая предыдущие расследования главной героини.

Кстати, в Санкт-Петербурге уже снимают сериал по этой книге. Экранизацией занимается платформа «Кинопоиск».

Издательство: «Эксмо».

Энн Пэтчетт — «Голландский дом»

Кому понравится? Поклонникам семейных саг.

Неспешная история о жизни одной семьи. Есть Дэнни и Мэйв — дружные брат с сестрой, а ещё — ушедший из жизни отец, пропавшая мать, будто бы вышедшая из страшной сказки мачеха и зловещий фамильный особняк. 

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Дети, рано выброшенные во взрослую жизнь, находят утешение друг в друге, но дом не дает им забыть о прошлом и снова притягивают к себе через многие годы. Брат и сестра наблюдают за ним с улицы, ностальгируя и не желая отпустить прошлое.

Издательство: «Синдбад»

Клаудиа Хохбрунн, Андреа Боттлингер — «Герои книг на приеме у психотерапевта» 

Кому понравится? Читателям, которые увлекаются психологией.

Книга помогает по-новому взглянуть на героев книжных бестселлеров. Ее авторы — литературовед и психиатр — подвергают некоторых известных персонажей психологическому анализу, чтобы понять, чем объясняются их поведение и поступки. 

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Причем авторы не ограничиваются какими-либо временными рамками или жанрами книг. К ним на прием попадают Анастейша Стил и Король Артур, царь Эдип и Гарри Поттер, Эдвард Каллен и Пеппи Длинныйчулок.

Удобно, что в начале каждой главы авторы кратко пересказывают книгу, героям которой они намерены поставить диагноз. Так что разбор будет понятен и тем, кто не читал первоисточник.

Издательство: «Альпина Паблишер»

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова