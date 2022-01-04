Что читать в новогодние праздники: пять интересных книг для зимних вечеров

Фредрик Бакман — «Тревожные люди»

Кому понравится? Любителям закрученного сюжета.

В канун нового года вооруженный пистолетом человек в балаклаве решает ограбить банк. Но вот незадача — банк перешел на безналичный расчет. Горе-грабитель пытается скрыться в ближайшем подъезде и захватывает в заложники группу людей, которые пришли на просмотр квартиры.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Атмосфера накалена, заложники, нервничая, доверяют друг другу самые страшные тайны, а преступник совсем не рад тому, что оказался в запертой квартире с этими невыносимыми людьми.

Сюжеты книг Бакмана, будь то «Тревожные люди», «Вторая жизнь Уве» или «Здесь была Бритт-Мари» совсем разные, но все они показывают, как важно каждому из нас получить немного тепла и заботы и отдать ее в ответ.

Кадзуо Исигуро — «Клара и Солнце»

Кому понравится? Тем, кто не равнодушен к фантастическим историям

Действие романа разворачивается в будущем, где способности детей можно генетически редактировать, вся учеба проходит на дому, а состоятельные родители могут приобрести ребенку искусственного друга или подругу. С роботами можно играть и учить уроки, а питаются они солнечным светом.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Такая помощница есть и у 14-летней Джози. Ее зовут Клара. Она умна, наблюдательна и похожа на француженку. А еще Клара твердо намерена вылечить свою хрупкую подопечную, договорившись с Солнцем, которое, по ее мнению, обладает истинной целительной силой.

Розелла Пасторино — «Дегустаторши»

Кому понравится? Тем, кто предпочитает истории, основанные на реальных событиях.

Интересный факт: Гитлер был вегетарианцем, а еще патологически боялся, что его могут отравить. Сначала пробовать еду для фюрера должны были 15 девушек.



Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Это история одной из них — единственной из всей команды дегустаторш, которая пережила войну. Такая работа давала возможность вдоволь поесть, но ценой каждого обеда в любой момент могла стать смерть. Девушки ели любимый яблочный пирог фюрера, суп с клецками или сладкие булочки, а потом ждали час — вдруг в каком-то из блюд был яд?

Бет О`Лири — «Квартира на двоих»

Кому понравится? Любителям романтики и историй про любовь.

Тиффи и Леон живут в одной квартире, спят в одной кровати, но никогда не встречались. Дело в том, что Тиффи искала недорогую квартиру, а Леон, который работает по ночам хосписе и нуждается в деньгах, предложил решение: он будет жить в квартире днем, а Тиффи — ночью и на выходных. Теперь молодые люди общаются с помощью записок и каждый день находят в квартире следы друг друга: новое кресло, разбросанные туфли, книги и грязные чашки.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Несмотря на легкий сюжет и романтический настрой, книга поднимает и сложные темы. Например, абьюзивных отношений и психологического насилия.

Стивен Кинг — «Позже»

Кому понравится? Поклонникам ужасов и творчества Стивена Кинга

Супермен обладает сверхсилой, Человек-Паук — ловкий и производит паутину, мальчик Джейми из свежей книги Кинга тоже обладает сверхспособностью — он видит мертвых людей. Некоторые из них вполне безобидны и, отходя в мир иной, помогают близким найти потерянную вещь или подсказывают коллегам, как стоит дописать книгу. Но есть и те, кто способен навредить живым. С таким злом и предстоит бороться подростку.

Иллюстрация: © Екатерина Семенова

Однако, как всегда у Кинга, самое жуткое кроется в обычных вещах — человеческой жестокости, зависимостях, смертельных болезнях и экономических кризисах.