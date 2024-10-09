Что делать, если банковская карта заблокирована при оплате поездки в Казани?

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Полезное
9 октября 2024  18:43

Если ваша банковская карта оказалась в черном списке при оплате за поездку в наземном электрическом транспорте, не стоит паниковать. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» рассказывают, как решить эту проблему.

Сначала необходимо выяснить причины блокировки карты. Как правило, карта попадает в черный список из-за непогашенной задолженности, возникшей при предыдущей оплате за поездку, когда деньги по каким-то причинам не были списаны. В таком случае вам нужно самостоятельно погасить задолженность.

Для этого зайдите на сайт transkart.ru и введите свои данные, чтобы проверить наличие долгов. Если они есть, погасите их. Обратите внимание, что вы будете удалены из черного списка не сразу — может потребоваться некоторое время, прежде чем изменения вступят в силу.

Если же ваша карта заблокирована в метрополитене, посетите сайт rrtp.ru и пройдите регистрацию. Система покажет все ваши поездки, а также позволит вывести карту из стоп-листа.

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Что делать, если банковская карта заблокирована при оплате поездки в Казани?
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