Что делать, если задержали или отменили авиарейс?

Открыта горячая линия по защите прав потребителей при задержке, отмене и переносе авиарейсов. Получить консультацию можно по бесплатному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

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Специалисты службы подскажут, как поменять билет, вернуть деньги или получить компенсацию от перевозчика, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Также там напомнили права пассажиров при задержке рейсов.

При задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов.

Право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса (например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы/поезда).

К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки, разъясняет портал объясняем.рф.

Претензия предъявляется перевозчику в аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта назначения. При внутренних воздушных перевозках такая претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня задержки рейса.

Право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения. Штраф за задержку рейсов - один рубль в час за каждый час опоздания, но не более чем 50% провозной платы, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Для международных рейсов действуют нормы международных договоров РФ.

Также при задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг, а именно:

- хранение багажа;

- предоставление комнаты матери и ребенка (для пассажиров с детьми до 7 лет);

- после двух часов ожидания - прохладительные напитки, два бесплатных звонка или два email-сообщения;

- после четырех часов ожидания отправления рейса - горячее питание, а при дальнейшей задержке - каждые шесть часов (днем) / восемь часов (ночью);

- после восьми часов (днем) или шести часов (ночью) - гостиница + трансфер «аэропорт - отель - аэропорт».

За консультацией, а также за помощью при составлении претензии к авиаперевозчику потребители могут обращаться в Управление Роспотребнадзора по субъекту РФ.

