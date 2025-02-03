Что измениться в сфере обращения недвижимости с 1 марта?

С 1 марта вступает в силу Федеральный закон № 487. Он вносит существенные изменения в процедуру оформления недвижимости. О самых значимых из этих изменений сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.



Во-первых, законом вводится принцип «построил-оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные объекты можно будет только после их оформления. Граждане смогут это сделать в том числе с использованием упрощенного порядка оформления прав на бытовую недвижимость (например, по «дачной амнистии»). А на сегодня созданные здания и сооружения фактически оформляются по желанию построивших их лиц.

Второе новшество: застройщик сам от имени дольщика может подасть документы в Росреестр. Если объект построен застройщиком с привлечением средств дольщиков, то именно он будет представлять в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности дольщика на квартиру или машино-место. Это избавит граждан от лишних временных и трудовых затрат. Документы будут подаваться в электронном виде без затрат граждан на изготовление электронной цифровой подписи.

Третье: без межевания земельного участка совершать сделки будет нельзя. С 1 марта регистрация прав или совершение сделок возможны только в отношении земельных участков с установленными границами (они должны быть внесены в ЕГРН). Отсутствие у земельного участка точных границ зачастую приводит к большим проблемам при его использовании. Так, к примеру, человек может купить земельный участок, а потом при установлении границ может выясниться, что имеется давний спор с соседом по общей границе. Таким образом, закон защитит новых правообладателей земельных участков от возможных проблем с определением фактического местоположения их границ.

Четвертое: важно соблюдать целевое назначение и вид разрешенного использования земельных участков. Изменения в законе определяют, что эксплуатировать здания и сооружения нужно с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены. Это позволит исключить случаи, когда, к примеру, на участках для ИЖС открываются автомойки и гостиницы.

Пятое: закреплена обязанность собственников зданий, сооружений, помещений и машино-мест, которые не имеют прав на земельные участки под этими объектами, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, приобрести такие участки в собственность или в аренду.

Шестое: юридические лица должны подавать документы в электронном виде. Согласно новым правилам, с 1 марта юридические лица должны подавать заявления на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав с прилагаемыми к ним документами исключительно в электронном форме. Это избавит от необходимости оформления документов на бумажном носителе и ускорит процесс получения государственных услуг в сфере недвижимости.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся юридическими лицами, а также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, гаражные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья вправе направлять заявления на кадастровый учет и регистрацию прав в форме документа на бумажном носителе до 1 января 2026 года.

И седьмое: внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости будет осуществляться на основании технического плана, в отношении земельных участков - на основании межевого плана. Ранее предоставление вышеуказанных документов не требовалось.