Что изменится в жизни татарстанцев с 1 декабря

Изменение маркировки на продуктах

С 1 декабря в России вступает в силу новый закон о маркировке. Организации обяжут проследить, чтобы с указанного периода вся продукция имела определенный штрих-код.

На этот раз ставить особый знак обяжут владельцев фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Компаниям придется также регистрировать сведения об обороте продукции в системе мониторинга «Честный знак». Коснется новое правило продукции в стеклянной и пластиковой упаковке, в том числе мяса, субпродуктов, молока, овощей и фруктов. Не затронет закон напитков на натуральной основе, нектаров, соков и морсов.

Новые правила продажи в России распространятся и на консервированную продукцию. В качестве эксперимента на прилавках могут появиться некоторые бакалейные товары и снеки с определенным обозначением. Однако детское питание, лакомства «к чаю» и панировочные сухари маркировке подлежать не будут.

Планируется, что с 1 июня 2024 года маркировку распространят на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные напитки.

Наносить маркировку на свою продукцию с 1 декабря обяжут и производителей жидкости для электронных сигарет. Определенный штрих-код должен стоять на продукции, выпущенной не только после вступления закона в силу, но и произведенной ранее - с 15 декабря 2022 года.

Получателям пособий могут прийти уведомления

С начала зимы получателям пособия по рождению малыша и на детей до 17 лет будут приходить уведомления на портале госуслуг, если по каким-либо причинам Социальный фонд России не сможет зачислить денежные средства. Кроме того, россиян будут предупреждать в случае прекращения предоставления социальной выплаты.

За езду на летней резине - штраф

С 1 декабря у инспекторов ГИБДД появится возможность штрафовать водителей за поездки на летней резине. Это нововведение предусматривает измененный перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация: сам документ вступил в силу с 1 сентября 2023 года. За указанные нарушения автомобилистов штрафуют по ст. 12.5 КоАП РФ на 500 руб. Штраф предусматривает возможность его оплаты со скидкой 50% в течение 20-дневного срока. Также инспектор ГИБДД выдаст предписание об устранении нарушения.

Группа инвалидности - бессрочно

Внесены изменения в правила признания лица инвалидом. Согласно постановлению правительства РФ от 10 ноября 2023 года №1887 «О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. №588», участникам боевых действий, получившим тяжелые увечья рук или ног, группа инвалидности будет устанавливаться бессрочно.

Заключенным женщинам разрешат сидеть с детьми в возрасте до 4 лет

Арестованные и осужденные женщины смогут дольше воспитывать своих детей, находясь в местах заключения. В настоящее время матери могут находиться под стражей только с детьми в возрасте до трех лет. Затем малыша должны передать родственникам либо отправить в детский дом. Согласно вступающим в силу в декабре изменениям возраст таких детей повышается до четырех лет.

Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». «Доведение возраста ребенка до четырех лет при таком решении его судьбы будет способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также женщин, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы совместно с детьми», - говорилось в пояснительной записке при рассмотрении в Госдуме законопроекта.

Также администрация места содержания под стражей впредь будет обязана под расписку уведомлять подозреваемых и обвиняемых о применении аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля за ними.

Новые правила пересечения госграницы

С 11 декабря вступают в силу новые правила выезда и въезда на территорию России, а также основания для недействительности загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта.

В настоящее время граждане России имеют право свободно покидать территорию страны за исключением обвиняемых и подозреваемых в уголовных преступлениях, должников, банкротов и людей, имеющих доступ к государственной или военной тайне. Также не могут покинуть страну работники ФСБ и граждане, призванные на срочную военную службу или мобилизованные.

По новым правилам заграничный, служебный или дипломатический паспорт будет признан недействительным, если владелец изменил имя, фамилию или сведения о месте и дате рождения или истек срок действия документа. Также документы утратят силу, если человек по какой-либо причине перестал быть гражданином России, например, его лишили приобретенного гражданства.

Кроме того, с 11 декабря граждане, которым по каким-либо причинам закрыли выезд за границу, будут обязаны сдать свои заграничные паспорта в МВД, работодателям, ограничившим выезд за границу из-за доступа к гостайне, либо судебным приставам. Это необходимо сделать в течение пяти дней после получения уведомления о запрете выезда, иначе загранпаспорт признают недействительным. Вернут его после того, как ограничение будет снято.

Расширяется перечень иностранных квалифицированных специалистов

Обновленный перечень профессий иностранных квалифицированных специалистов начинает действовать с 15 декабря. На них не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу.

В обновленном варианте расширен список медицинского персонала со средним профессиональным образованием. Если в документе 2022 года значились акушерки и акушеры, медсестры и медбратья, то в обновленном списке подробно прописаны 46 категорий среднего медперсонала, включая операционных медсестер, фельдшеров и специалистов по реабилитации.

Также в нем появились профессии сельского хозяйства: трактористы и трактористы-машинисты. Список профессий в строительной сфере теперь состоит не из двух, а из 11 категорий. В основном в него были добавлены машинисты различных видов строительной техники и слесари. Помимо этого, в перечне появились руководящие позиции в туристической сфере.