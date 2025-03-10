Что нельзя делать при переустройстве квартиры?

В 2024 году в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан поступило 705 обращений, связанных с незаконной перепланировкой квартир. Большинство жалоб поступило от соседей, которые выразили обеспокоенность за сохранность несущих конструкций зданий.

Основная часть обращений – 586 – поступила от жителей Казани. Остальные жалобы распределились следующим образом: 85 – из Нижнекамска, 10 – из Бугульмы, 6 – из Альметьевска и 4 – из Набережных Челнов.

По каждому сигналу инспекторы провели проверки. В 219 случаях факты незаконной перепланировки не подтвердились. Однако в 62 случаях материалы были направлены в исполкомы районов для дальнейшего рассмотрения: собственникам предложили либо узаконить изменения, либо восстановить квартиру в первоначальном виде через суд.

К административной ответственности по статье 7.21 КоАП РФ привлечены 91 собственник. Общая сумма штрафов составила почти 250 тысяч рублей.

В 136 случаях владельцы квартир отказались допускать инспекторов для осмотра. По этим случаям были поданы иски в суд, из которых 134 были удовлетворены, что позволило провести необходимые проверки.

Госжилинспекция напоминает, что любая перепланировка квартиры требует официального разрешения государственных органов. Среди запрещенных действий при переустройстве жилья:

демонтаж несущих стен;

размещение санузлов над жилыми помещениями;

присоединение нежилых помещений (чердаков, подвалов) к квартире;

изменение систем газо- и водоотведения;

перенос кухни в жилую комнату или их объединение;

увеличение площади кухни за счет жилых комнат или санузлов;

перемещение радиаторов отопления на балконы.

Любые изменения, которые могут создать угрозу разрушения здания или опасность для жизни и здоровья соседей, строго запрещены. Ведомство призывает граждан соблюдать установленные правила и согласовывать перепланировки с уполномоченными органами.