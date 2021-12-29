Что необходимо знать работодателю при найме самозанятого

По новому Федеральному закону о «Налоге на профессиональный доход» (НПД) самозанятые не могут иметь работодателя и привлекать наемных работников по трудовым договорам. Значит, с сотрудником получится заключить только договор гражданско-правового характера.

По трудовому и налоговому законодательству, выплаченные самозанятым доходы, которые были получены в ходе трудовых отношений, подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами. Чтобы избежать негативных последствий в виде доначислений НДФЛ и страховых взносов, а также пени и штрафов, нужно знать признаки трудовых отношений.

При каких случаях отношения можно обозначить трудовыми?

– соблюдаются правила внутреннего трудового распорядка;

– труд оплачивается на постоянной основе;

– должностные обязанности исполняются долгое время;

– плательщику НПД предоставляются оборудование, спецодежда, мобильные связи и др;

–выполнение не разовой конкретной работы, а исполнение определенных функций, отношения сторон носят длительный характер;

и другие признаки.