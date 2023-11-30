Что покажет Татарстан на выставке «Россия»?

Фото telegram-канал полпредства РТ в РФ

В следующем году в столице Татарстана пройдет уникальное событие - «Игры будущего», они будут представлены на стенде республики. Это международные соревнования нового формата, объединяющие реальные и виртуальные спортивные состязания. Татарстан славится своими современными спортивными объектами и цифровыми площадками, такими как Иннополис и ИТ-парк им. Башира Рамеева.

В день Татарстана россияне смогут познакомиться с татарскими традициями бракосочетания. Новую семью создадут 23-летние Самат и Сюмбель. Оба выросли в многодетных семьях, и семья Самата - Зыятдиновы - была удостоена медали ордена «Родительская слава». Молодожены учатся в КНИТУ-КАИ и планируют связать свое будущее с наукой. За атмосферу традиционной татарской свадьбы будет отвечать Государственный ансамбль песни и танца РТ.

Его участники продемонстрируют все тонкости бракосочетания: передача украшений дочери от матери, смена девичьего платка на свадебный и многое другое.

Для гостей выставки подготовят и традиционные угощения - будет приготовлено 4000 порций шурпы в «Татарском самоваре» - уникальном кулинарном оборудовании. Это чан с трубой объемом 1200 л и весом 200 кг. Также 10 татарстанских шеф-поваров поделятся своими секретами приготовления татарских блюд: праздничного гуся, губадии, зур бэлиша и многого другого.

Значительная часть выставки будет посвящена туристическому потенциалу Татарстана. Среди многочисленных достопримечательностей республики особенно выделяются четыре объекта ЮНЕСКО: Казанский кремль, Болгар, остров-град Свияжск и обсерватория КФУ. Также гостям выставки расскажут о самой популярной туристической программе республики - «Татарстан - край 1001 удовольствия».

В этом году отмечается 150-летний юбилей Федора Шаляпина и 155-летие со дня рождения Максима Горького. Жизнь этих выдающихся людей тесно связана с Татарстаном, о чем расскажет старший научный сотрудник Музея А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина Флюра Мирзина в ходе тематической экскурсии.

Гостей выставки также ожидает насыщенная культурная программа: демонстрация фильма Валдиса Пельша «Дорогами открытий. Третья столица», презентация тизера мультфильма «Туган батыр», а также многочисленные выступления музыкантов. На сцену выйдут фолк-группа «Закария», рок-группа Gauga, народный артист РТ Кирам Сатиев и другие.