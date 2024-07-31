Что получат казанцы от реализации нацпроектов

Теме реализации национальных проектов в Казани был посвящен доклад заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Только в этом году, по словам чиновника, на реализацию национальных проектов Казань получит 10,1 млрд рублей, в том числе 2,8 млрд из республиканского бюджета. В прошлом году город на те же цели потратил куда больше - 18 млрд рублей.

Сейчас в Казани реализуются 11 нацпроектов. Шакиров рассказал о предстоящих достижениях Казани по каждому конкретному направлению.

Так, по нацпроекту «Экология» до конца года завершат реконструкцию биологических очистных сооружений города, будет продолжена рекультивация иловых полей. В результате мощность очистных сооружений вырастет на 23% - можно будет очищать до 650 тыс. кубометров в день.

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» позволит обновить в Казани девять участков дорог общей протяженностью 6,3 км. Сюда же входит ремонт мостов в Константиновке и Кадышево. Часть денег уйдет на вторую очередь Вознесенского тракта. Хотя, если проезд по этому участку хотят сделать платным, то должен быть привлечен инвестор. Как бонус по этой программе к единому центру управления автоматизированной системы управления дорожным движением Казани подключат 14 светофоров.

В жилом районе «Салават Купере» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже близится к завершению строительство самой большой в городе поликлиники. Она займет площадь порядка 12 тыс. квадратных метров. И включит отделения как для взрослых, так и для детей. В поселке Борисоглебском возводится офис врача общей практики. Помимо этого, предусмотрен капремонт в отделениях поликлиник №3 и 4, горбольнице №16, женской консультации на улице Даурской, детской поликлинике №9 и ее филиале на улице Гаврилова. Еще 13 медучреждений города получат новое оборудование.

По нацпроекту «Образование» в ЖК «Весна» с этого учебного года распахнет двери новая школа на 1501 место. Детский технопарк «Кванториум» будет создан в школах №64 и 174. Еще семь школ получат вычислительную технику, новое ПО и презентационное оборудование. ДК химиков превратится в молодежный центр.

Нацпроект «Демография» направлен на увеличение продолжительности жизни, сохранение здоровья людей, рост населения в целом. Так, для девяти спортшкол Казани закупят новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировку. А для пенсионеров приобретут вакцину от пневмококковых инфекций.

Один из любимых горожанами нацпроектов - «Жилье и городская среда». По нему в этом году продолжат благоустройство сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ. Также в программу попали первая очередь бульвара на улице Серова, сквер у железнодорожного вокзала Казань-2, где работы уже почти завершены, сквер у памятника Вишневскому, территория вокруг Большого Чайкового озера и парк Петрова.

В рамках нацпроекта «Культура» уже проводится капремонт Казанского ТЮЗа. Новое оборудование закупят для театра имени Качалова, новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы - для образовательных учреждений культуры. Плюс оцифруют 52 книжных памятника в Национальной библиотеке РТ. На выделенные по проекту средства проведены Международный фестиваль имени Шаляпина и международный театральный фестиваль тюркских народов «Навруз».

Нацпроект «Производительность труда» позволяет проводить мероприятия по повышению производительности труда. В этом году они коснутся 13 предприятий.

Нацпроект «Цифровая экономика» поможет дальнейшей цифровизации города, а именно его образовательной части. Например, КФУ получит гранты на обучение студентов Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем по направлению «Программная инженерия».

Комплекс информационно-консультативных услуг МСП и бесплатное предоставление торговых мест для самозанятых на всех крупных городских мероприятиях - именно так выразился Шакиров о результатах нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

А ведущий заседание глава исполкома города Рустем Гафаров заметил, что наш казанский проект «Жизнелюб» имеет идентичные цели с нацпроектом «Продолжительная и активная жизнь». По итогам прошлого года средняя продолжительность жизни казанцев достигла 76,5 года.