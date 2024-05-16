Что появится на месте старых казанских промзон?

В последние десятилетия облик Казани стремительно меняется: появляются новые общественные пространства, обновляются инфраструктура и внешнее благоустройство. Тем не менее у столицы Татарстана остается множество точек роста. Одной из них является реновация бывших промышленных территорий. Подробнее об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала специалист агентства недвижи-мости «Альтера» Миляуша Агмалова.

- Расскажите, что значит реновация для казанских промзон?

- Это один из значимых трендов в сфере недвижимости Казани. На месте устаревших и остановленных производств возводится новое современное жилье. При этом архитекторы учитывают исторические особенности тех или иных пространств, стараются сохранить яркие детали их облика.

- Где в Казани планируется такая застройка?

- Хочу заметить, что большинство городов на Волге, такие как Ярославль, Нижний Новгород, Чебоксары, Самара и Саратов, встречают своих гостей «из воды». Проще говоря, приближаясь к ним по реке, туристы могут сразу оценить многие достопримечательности.

Пока Казань не может похвастаться тем же - на подступах к речному вокзалу путешественники наблюдали только старый грузовой порт. Однако сейчас ведется реновация этой территории, получившей название «Новая Портовая». В проект было инвестировано 500 млрд рублей, на площади в 287 га будет построено 1,5 млн квадратных метров жилья. А изюминкой станет набережная протяженностью 12 километров. Первые дома будут сданы уже в конце 2025 года. Приобрести строящееся жилье здесь сейчас можно от 9,5 млн рублей за квартиру-студию в сегменте бизнес-класса. Полностью проект будет сдан в 2031 году.

- Во всем мире часть старых промышленных зданий при реновации сохраняют в качестве арт-объектов.

- Внешнему облику новой жилой застройки было уделено особое внимание. Главным вдохновением для архитекторов стали башня Сююмбике и узоры татарской вышивки. И что интересно, часть промышленного района будет сохранена и представлена в виде арт-объектов, такие как подъемные краны и корабли.

Параллельно со строительством жилья запланировано возведение школ и детских садов, ожидается, что новый район с остальным городом свяжет дополнительная дорога. Первые этажи зданий отданы под коммерческие объекты. В «Новой Портовой» появятся гастробары, магазины, кинотеатры, музеи и марина для яхт. А по территории района будет курсировать электробус.

- Какие еще районы затронет реновация?

- Одним из них станет Адмиралтейская слобода. У этого района очень богатая история и прямой выход на Волгу. В XVIII веке здесь был крупный судостроительный центр. На сегодняшний день оттуда вынесли старое предприятие, идет расчистка промзоны, на территорию зашли крупные застройщики, началось строительство новых жилых комплексов. Цены на жилье здесь составят от 9 млн за однокомнатную квартиру. Эксперты говорят об инвестиционной привлекательности этой местности именно сейчас, на начальном этапе реновации.

Архитекторы в своих проектах учли особенности Адмиралтейской слободы. Один из ЖК спроектирован в английском промышленном стиле с фасадом из керамического кирпича и арочными конструкциями, что в свою очередь сохранит исторический облик этого района.

Территорию Адмиралтейской слободы ждет масштабная реновация

- Что еще появится на месте старой промзоны?

- В рамках программы «12 парков Казанки» пройдет благоустройство старого русла реки. В Адмиралтейской слободе расположится одна из главных достопримечательностей Казани - соборная мечеть. Ее построят на песчаном полуострове на берегу Волги, она будет видна с проходящих теплоходов и катеров. Уверена, мечеть станет настоящим символом и гордостью нашего города.

На месте нынешнего грузового речного порта появится жилая застройка площадью 287 га с набережной длиной 12 км

- А есть ли в городе уже сданные объекты на территориях, прошедших реновацию?

- Уже сейчас сданы первые очереди в жилых комплексах комфорт-класса на берегу озера Средний Кабан, где также раньше располагалась промзона. Заброшенные складские помещения постепенно расчищаются, на их месте строится жилье. Уже сейчас там присутствует необходимая инфраструктура, в скором будущем будет начато благоустройство береговой линии и построена набережная. В жилых комплексах есть видовые квартиры, а также квартиры с террасами. Цены здесь начинаются от 8 млн рублей за квартиру-студию.

- Новое жилье строится не только на месте бывших промзон или на окраинах города. Не пострадают ли исторические части города от постройки в них нового жилья?

- Управление архитектуры и градостроительства Казани следит за сохранением исторического облика и гармоничностью внешнего вида разных частей города. Никто не позволит построить небоскреб в стиле хай-тек посреди малоэтажной застройки исторического центра. В сердце Казани строятся жилые комплексы клубного формата, жители которых ценят комфорт и уединение. В одном из таких комплексов всего 23 квартиры. При этом цены там начинаются от 350 тыс. рублей за квадратный метр. Архитекторы уделяют особое внимание выбору кирпича для новостроек, благодаря чему новые постройки не выделяются из общего фона исторического центра, а лишь дополняют и украшают его.

Казань растет, становится краше с каждым годом и является городом, куда мечтают переехать жители разных регионов России.