 Что принесёт Казани и его жителям 2023-й год – специальный прогноз от ТВ-3
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Что принесёт Казани и его жителям 2023-й год – специальный прогноз от ТВ-3

Город
19 декабря 2022  15:07
Автор:
Роза Габитова

Эксперт программы «Утренние гадания» (16+) на ТВ-3, таролог и нумеролог Марианна Агафошина уже знает, что ждёт Казань и её жителей в наступающем 2023-м году. По нашей просьбе, она совместила точную дату основания столицы Татарстана с матрицей следующего года и составила эксклюзивный прогноз специально для горожан.

Фото предоставлено телеканалом ТВ-3
 

ЭНЕРГИИ ЦАРСТВЕННОСТИ И ВЛАСТИ

Казань в 2023-м – город-лидер. Здесь космические энергии всегда бьют ключом, но следующий год несёт ещё и большие перемены. Воспринимать их можно по-разному. Но чем быстрее люди пробудятся, тем быстрее эти изменения произойдут и тем меньше урона принесут. 

2023-й благоволит тем, кто готов отстаивать принципы справедливости и честности. Сильно проявят себя энергии царственности и власти. Это будет особенно хороший год для юристов, психологов, политиков и работников образования.

В 2023-м научитесь быть честными с собой и с другими людьми. И не забывайте показывать окружающим людям ваши истинные чувства – как близким, так и простым встречным.  

ФИНАНСЫ – БУДУТ

В наступающем году старайтесь не привязываться к материальным ценностям. Матрица судьбы показывает относительную свободу во всём: на себе, условно, можно не экономить, но также важно держать баланс и не опускаться до ноля. Ни в чем себя не ужимать - но и не спускать все и сразу.

В этот год стоит быть сдерженнее в финансах и тратах. Очень важно держать себя в руках - соблюдать баланс во всём. И это касается не только сферы финансов. Если вы много едите – то потом нужно и поголодать. Поддерживайте правильный эмоциональный баланс.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Не бойтесь перемен, а наоборот, стремитесь к ним! 2023-й принесёт сильные энергии и вообще будет результативным. В том числе, я думаю, можно ожидать увеличение числа маленьких новорождённых казанцев. 

Но главная задача для жителей Казани на этот год – помнить о законах кармы. Это будет год духовного пробуждения, и выиграет тот, кто сможет смотреть осознанно, чтобы видеть истинные причинно-следственные связи.

 

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