Что стоит положить в «тревожный чемоданчик»

События, произошедшие в Казани незадолго до Нового года, в очередной раз напомнили, насколько быстро может измениться привычная нам реальность. В любой момент может произойти событие, которое заставит стремительно покинуть жилище, прихватив с собой только самое необходимое. И это не обязательно атака беспилотников.

В чрезвычайных ситуациях счет может идти даже не на минуты, а на мгновения. Для того, чтобы не тратить время на сборы, специалисты рекомендуют держать наготове набор предметов первой необходимости, который часто называют «тревожным чемоданчиком». Хотя в современных реалиях это, скорее всего, будет компактный и удобный рюкзак. Предпочтение стоит отдать моделям из влагозащитной ткани.

Для чего это нужно

Оказавшись в зоне чрезвычайной ситуации, человеку может понадобиться время, чтобы эвакуироваться или дождаться прибытия спасателей. Иногда этот срок может растянуться на несколько суток. А значит, нужно иметь при себе набор предметов, необходимых для выживания.

Это позволит сохранить достаточную автономность в условиях отсутствия воды, еды, тепла и неблагоприятной погоды. Эксперты МЧС РФ отмечают, что срок вынужденной автономности зависит от места проживания граждан, их удаленности от крупных населенных пунктов, наличия дорог и прочих факторов. Но следует исходить из того, что ждать помощи придется не менее 2-3 суток.

Также следует учитывать возможные риски ЧС и где они могут вас застать. Если вы большую часть времени проводите вне дома, то МЧС рекомендует постоянно иметь при себе легкий комплект самых необходимых вещей.

Состав набора

Итак, приступаем к комплектованию «тревожного чемоданчика». МЧС РФ рекомендует в обязательном порядке положить в него спички или зажигалку, фонарик, универсальный нож с набором инструментов, еду и воду из расчета срока автономности, а еще деньги и средства оказания первой помощи.

Пройдемся по этому списку чуть подробнее. Очевидно, что следует выбрать продукты длительного хранения. Консервы при этом надо выбирать не в стеклянной таре, которая может разбиться, а в жестяных банках.

Второй важный момент в части выбора еды - ее вес и калорийность. Предпочтение стоит отдать легким и сытным продуктам: галетам, сухофруктам, орехам, лапше быстрого приготовления. Здесь уж не до правильного питания, шоколадные батончики станут отличным выбором.

Главное - это запас воды. На одного человека должно приходиться не мене полутора литров в сутки.

Фонарик лучше выбрать светодиодный, так как он имеет более яркий свет и медленнее расходует заряд аккумулятора. Будет хорошо, если его можно зарядить. Нож в наборе, в идеале, должен быть мультитулом со всеми необходимыми инструментами: вилкой, открывашкой, плоскогубцами и многим другим. Кто знает, что может понадобиться в чрезвычайной ситуации?

Помимо средств оказания первой помощи, в аптечке должны быть лекарства, предназначенные для приема при хронических заболеваниях. Очевидно, что в стрессовой ситуации они обычно обостряются. В набор оказания первой помощи входят перевязочный материал, включая бинты, вату, пластыри и йод, а также стандартный набор лекарств: жаропонижающие, обезболивающие, препараты от аллергии и желудочных расстройств, активированный уголь.

Добавим еще несколько рекомендаций. Во-первых, следует с собой взять хотя бы минимальный набор средств гигиены и смену белья. Во-вторых, зарядное устройство для телефона, а лучше съемный аккумулятор – пауэр-банк. В условиях крупных городов смартфон почти наверняка обеспечит связь и станет источником новостей. Но даже в отсутствие сети он может быть полезен и поможет снять стресс, особенно, когда рядом дети. В-третьих, крайне полезными могут оказаться компактные фильтры для воды и обеззараживающие таблетки. В условиях отсутствия питьевой воды они крайне необходимы.

Также могут быть полезны радиоприемник и простой свисток (для привлечение внимания спасателей).

И, конечно, при себе необходимо иметь документы, ключи и банковские карты. Впрочем, в самом рюкзаке их хранить нецелесообразно.

Как правильно уложить вещи

Здесь правила довольно просты - самое тяжелое нужно укладывать на дне рюкзака. Иначе вы рискуете обнаружить, что консервы превратили печенье в труху. Да и ходить со сбалансированным по весу рюкзаком на спине будет гораздо удобнее. Бутылки с водой при этом крепят по бокам рюкзака.

Второе правило - вещи первой необходимости должны лежать наверху. Очевидно, что в первую очередь это касается аптечки.

Важно правильно упаковать отдельные вещи. Одежду нужно складывать максимально компактно. Предметы, уязвимые к влаге, стоит обезопасить пластиковыми пакетами с зип-локами, особенно это касается спичек.

Учитывая, что этот набор предметов может довольно долго простоять без дела, важно не забывать менять продукты с истекающим сроком годности на свежие. То же самое касается батареек и портативных аккумуляторов.

На этом все. Редакция «Казанских ведомостей» желает, чтобы «тревожный чемоданчик» никогда вам не понадобился.