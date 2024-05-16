Что важно сделать весной в саду и огороде?

Обычно во второй половине мая можно уже более или менее точно распланировать последовательность работ в саду и огороде. Но погодные катаклизмы этой весны внесли существенные поправки. То, что мы обычно выполняем в начале мая, или перенеслось на жаркие дни апреля, или было отложено на неопределенное время.

Теперь, когда хочется надеяться, что все войдет в свою колею, можно будет действовать по плану. Итак, если этого не было сделано раньше…

В саду

Устанавливают ловчие пояса на стволы плодовых деревьев, чтобы предотвратить проникновение в крону зимующих в почве вредителей.

Высаживают на постоянное место прикопанные с осени растения.

Установив колья или шпалеры, подвязывают малину. При необходимости удаляют больные и загущающие куст побеги.

Рано утром, предварительно разложив под кустами пленку (смазанную маслом), стряхивают оцепеневших от холода малинных жуков.

Плодовые деревья по бутонам и после цветения опрыскивают смесью микроэлементов.

Подстригают потерявшую форму живую изгородь.

Обрабатывают междурядья в плодовых насаждениях и ягодниках. Рыхлят уплотненную почву в приствольных кругах.

В огороде

Проводят необходимую обработку земли на грядах (весеннюю перекопку, рыхление).

Высаживают в теплицы и пленочные укрытия закаленную рассаду. Перед заморозками дополнительно укрывают растения нетканым материалом.

Высевают семена лука, моркови, свеклы, редиса, репы, брюквы, петрушки, салата, укропа, гороха, щавеля, бобов.

Чтобы не допустить пожелтения листьев чеснока, подкармливают его мочевиной. При необходимости поливают.

В цветнике

Начинают регулярную стрижку газона. Еще не поздно заложить новый газон или разнотравный луг.

Высаживают рассаду холодостойких однолетних культур: гвоздику Шабо, декоративную капусту, левкой, лобелию, лобулярию, хризантему. При угрозе заморозков высаженные растения прикрывают.

Когда минует угроза заморозков, приступают к высаживанию рассады теплолюбивых летников в открытый грунт.

После посадки притеняют молодые растения.

Высаживают клубнелуковицы гладиолусов.

Продолжают ухаживать за тюльпанами, нарциссами, гиацинтами. По окончании цветения поливают луковичные еще две недели - в это время идет усиленное накопление питательных веществ в луковицах.

Тюльпаны, зараженные вирусом пестролепестности, выкапывают и уничтожают. Иначе он может распространиться на другие растения, так как его разносят сосущие насекомые.