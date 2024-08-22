Что ждет казанцев на День республики и города?

Фото: Фарит Муратов

Хотя до праздника осталось менее двух недель, казанцев ждет много интересного и до наступления 30 августа.

Подробнее об этом рассказала в ходе «делового понедельника» заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«Голос нашего двора» и «Голоса Казани»

Традиционно праздничная программа стартует с мероприятий во дворах и районах Казани. Одним из них станет конкурс «Голос нашего двора - голос нашей команды», в котором за 7 лет приняли участие более 5 тысяч казанцев в возрасте от 5 до 85 лет. На этой неделе пройдут отборы в районах города, а финал конкурса запланирован на 27 августа.

Мастера-ремесленники проявят свои таланты на конкурсе «Здравствуй, Казань!» Ожидается, что в нем примут участие более сотни художников из разных регионов России, которые продемонстрируют свои умения в обработке кожи, вышивке, керамике и войлоковалянии.

- В центре внимания - легенды и мифы древней Казани, - объяснила Гузель Сагитова. - По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ и опубликован буклет.

Вечером 24 августа на балконах здания мэрии на улице Кремлевской пройдет театрализованный перформанс «Голоса Казани».

- В Год семьи мы решили обратиться к теме любви, - рассказала Гузель Сагитова. - Главный герой перформанса - поэт-странник, который искренне верит, что мир соткан из любви. А вот его антагонист - ученый-физик - утверждает, что все подчиняется лишь науке, а любви на земле и вовсе нет. В этом споре нам и предстоит разобраться.

На импровизированную сцену выйдут ведущие актеры казанских театров, вокалисты, музыканты. Все это дополнят трехмерным изображением, оно будет транслироваться на фасад здания.

«Играй, гармонь!», оперный фестиваль, Дима Билан и не только

- Для нас это ежегодно важный рубеж, - заметил мэр Казани Ильсур Метшин перед началом своего доклада. - По традиции мы приурочиваем к празднику завершение многих знаковых объектов. Это определенный маркер состояния городской экономики. В связи с подготовкой к саммиту БРИКС в этом году план работ по капитальному строительству, капитальному ремонту, объектам благоустройства, фасадам несколько увеличен.

- День города для нас - это возможность еще раз убедиться, в каком прекрасном месте мы живем, с какими прекрасными людьми, - подчеркнула Гузель Сагитова. - Поэтому это не только и даже не столько праздник, сколько дань уважения и признания к любимой Казани и родному Татарстану.

Праздничная программа стартует с торжественного мероприятия в Казанской Ратуше, где будут чествовать новых почетных граждан города. В этом году это звание присвоят вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину и управляющему МУП трест «Горводзеленхоз» Розе Заббаровой.

В 10.00 состоится долгожданное открытие детского парка «Елмай», расположенного между Кремлевской набережной и экстрим-парком «Урам».

- Парк «Елмай» станет самым масштабным открытым пространством для детей в Татарстане, которое реализовано в рамках стратегии развития Казанки, - прокомментировала Гузель Сагитова. - Одна из жемчужин этого парка - грандиозная сцена, полностью соответствующая самым высоким техническим и технологическим решениям для выступления артистов. Большое счастье, что первыми ее откроют участники детского творческого движения «Әйбәт».

На территории парка пройдут кулинарные мастер-классы, будет транслироваться мультфильм. Там же пройдет выставка автора и иллюстратора книги «Мой дом на воде» Натальи Демьяненко.

У центра семьи «Казан» в 10.30 начнется праздник, приуроченный к Году семьи в России. На площадке пройдет торжественная церемония бракосочетания 45 пар молодоженов. Поздравить их приедут популярные артисты республики.

Там же в 13 часов начнется мотофестиваль «Два Кремля», на котором выступит рэпер ST. Колонна байкеров проедет по городу через улицы Кремлевская, Карла Маркса, Вишневского, затем по проспекту Универсиады, улице Профсоюзной и Кремлевской дамбе.

- Главной спортивной площадкой Дня города станет Центральный парк имени Горького, - рассказала Гузель Сагитова. - Здесь пройдут традиционный легкоатлетический кросс с воспитанниками спортивных школ и ветеранами спорта, турнир по шахматам, соревнования по баскетболу, мини-футболу, а также открытый урок по йоге.

Молодежь в День города приглашают в экстрим-парк «Урам» на одноименный фестиваль, который начнется в 10.00 и продлится до позднего вечера. В программе - современное искусство и уличная культура, экстремальные виды спорта и концерт молодежных групп.

Под стенами Казанского кремля развернется масштабная ярмарка самозанятых «Я и есть Татарстан». А народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!» у театра им. Г.Камала соберет более тысячи гармонистов из Татарстана и других регионов России. Вместе они пройдут по улице Баумана, поднимутся на площадь 1 Мая и устроят концерт на Кремлевской набережной.

На площади перед театром им. Г.Камала в 13.00 состоится гала-концерт фестиваля «Безнең заман» с участием около 300 работников промышленных и бюджетных организаций Татарстана.

С 12.00 до 21.00 на набережной озера Кабан пройдет фестиваль народного костюма «Милли кием», посвященный истории казанского театра.

В 13.00 на пешеходной улице Каюма Насыри начнется фестиваль «Казан сөлгесе» с участием более 300 певцов и танцоров.

С 14.00 на Казанском ипподроме стартуют скачки и концертная программа мастеров искусств.

На площади перед Дворцом земледельцев в 19.30 начнется оперный фестиваль «Казанская осень» с выступлением молодых оперных певцов, включая Дмитрия Чеблыкова и Марию Баракову.

Большая концертная программа у центра семьи «Казан» стартует в 17.30 и продлится до 22.00. На сцене выступят артисты городской филармонии, участники фестиваля «Станция Мир», певица Фаузия, молодая татарская исполнительница «Дышать». А хедлайнерами события будут группа «Братья Грим» и Дима Билан.

Кульминацией праздника станет салют над акваторией Казанки. Его начало запланировано на 22.00.