В Татарстане началось обучение предпенсионеров

Масштабная программа дополнительного образования предпенсионеров стартовала в Татарстане. Первыми за парты сели сотрудники МУП «Метроэлектротранс» - по окончании курсов они получат специальность «Слесарь по ремонту подвижного состава». Занятия проходят во внерабочее время: по вечерам и субботам.- Обучение проводится в рамках национального проекта «Демография», - пояснила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. - В образовательную программу попали работающие мужчины 1959 - 1963 годов рождения и женщины моложе 64-го года рождения - те, кому до назначения пенсии по возрасту осталось 5 лет. В общей сложности в республике эту инициативу поддержали 77 крупных и средних работодателей: «КАМАЗ», «Метроэлектротранс», предприятия«Водоканала» Казани и Альметьевска, химический завод имени Карпова, аэропорт Казани. Таким образом, только в этом году предстоит обучить 2027 человек. Стоит заметить, что в программу обучения могут попасть и безработные, находящиеся в поисках места для трудоустройства. Сегодня мы имеем примерно 1800 заявок, свободные места еще есть. При этом безработные обучающиеся будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда.- Я рад, что в наших стенах реализуется этот пилотный проект, - высказался генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов. - Надеюсь, что мы обучим всех людей, желающих пройти переобучение. С увеличением пенсионного возраста нам всем необходимо осваивать дополнительные профессии.По словам Эльмиры Зариповой, обучение на различных предприятиях будет проходить по 118 востребованным профессиям, список которых согласован с работодателями. Стоимость переобучения одного человека - 68,5 тысячи рублей, но для обучающихся курсы бесплатные. В среднем занятия рассчитаны на три месяца. В общей сложности к 2024 году в рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане планируется обучить более 12 тысяч человек предпенсионного возраста.