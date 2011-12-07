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В столице РТ споют казачьи песни

Со сцены КЦ «Московский» для казанцев и гостей столицы прозвучат народные песни в исполнении хоровых коллективов.

В воскресенье, 1 марта, в Культурном Центре «Московский», расположенном в казанском парке имени Урицкого, состоится праздничный концерт Казачьего ансамбля В.Белоусова. Кроме того, свое мастерство продемонстрирует народный женский русский хор под названием «Ивушка». Выступление посвящено празднованию 100-летнего юбилея со дня образования Татарской АССР. Об этом сообщается на официальном портале Мэрии Казани.

Начало выступлений запланировано на 17.30. Вход для всех желающих будет свободным. Приглашаются все любители народного творчества.

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