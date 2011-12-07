«Ай да Пушкин!»: программа шестидневного фестиваля русского языка в Казани для детей и взрослых

В этом году «ПушкинФЕСТ» состоится в Казани второй раз. В прошлом году его пришлось провести в онлайн-формате, но в этом он пройдёт вживую с 1 по 6 июня. Праздник связан с русской культурой и, конечно, с творчеством Александра Сергеевича Пушкина.

1 июня — «Пушкин для детей»

«Каждый день имеет свою тематическую направленность. Например, 1 июня Международный день детей и, конечно, название этого дня — „Пушкин для детей“. У каждого дня есть цитата и есть название», — отметила во время пресс-конференции директор «Культурного центра имени А. С. Пушкина» Наталья Комар.

На 1 июня запланирована интерактивная программа для детей по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке» и называется «Золотая рыбка». Вечером в этот день пройдёт официальная церемония открытия фестиваля. В шесть вечера ребят ждет иммерсивная встреча «Неведомые дорожки Лукоморья» с героями сказок. А после открытия состоится показ спектакля «Волшебное зеркало».

2 июня — «Пушкин и народная культура»

Второй день фестиваля ознаменован особенностями народной культуры. Пройдут мастер-классы, будет площадка для русских народных танцев и русских народных песен. И для детей, и для взрослых будут проводится игры. Запланировано выступление народных коллективов из Казани и районов Татарстана.

Эти мероприятия пройдут в парке «Чёрное озеро». Здесь же будет организована выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

3 июня — «Пушкин и классическая культура XIX века»

В этот день начнутся мастер-классы по каллиграфии и по бальным танцам. Вечер завершится концертом классической музыки XIX века — преимущественно это будет русская классическая музыка времен Пушкина. Мероприятия пройдут в Музеи Е. А. Боратынского.

4 июня — «Пушкин и наука»

Специальным гостем этого дня станет проректор по научной деятельности Московского государственного института культуры Александр Ужанков. Он проведет круглый стол на тему «Пушкин против Пушкина: развенчивая мифы».

«У него есть несколько своих авторских программ. Автор множества монографий и различных трудов, специалист по древнерусской культуре, эстетике, литературе, истории. Он возглавит круглый стол, там будет основной доклад и, конечно, к нам присоединятся наши казанские филологи», — отметила Комар.

В этот день также можно будет послушать, как праздновали даты Пушкина в XIX веке и про пушкинское обществе в Казани дореволюционного периода. Вечером пройдёт концерт группы «ЖИВаGO» и презентация ролика «Элегия» — это современная музыка на стихи классиков.

Буднт презентация методического пособия на 120 страниц, которое затем будет переданы в районы Татарстана,чтобы там могли проводить собственные «пушкинские дни».

5 июня — День рождения культурного центра имени Пушкина

Для детей в этот день пройдет квест по сказкам поэта, презентация коллективного литературного сборника творческого объединения «Златоуст», подготовленного к его пятилетию. Также запланирован концерт творческих коллективов, которые базируются в центре.

6 июня — День русского языка и день рождения Пушкина

В этот день пройдёт закрытие фестиваля. Творческие коллективы центра примут участие в торжественных мероприятиях как у памятника поэту, так и в Татарском государственном академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Также запланирован молодежный концерт «Пушкин FM».

Есть у организаторов фестваля и идея в будущем сделать в Казани туристический маршрут по тем местам, где бывал великий поэт. Более подробно с программой фестиваля и точным расписание можно ознакомиться на сайте «Культурного центра имени А.С. Пушкина».